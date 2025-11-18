Asia Cup Rising Stars: ओमान को हराकर सेमीफाइनल में भारत ने, वैभव ने किया निराश, SRH स्टार ने जड़ा अर्द्धशतक

India A Beat Oman A by 6 Wickets: दोहा के वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ए ने वर्जुअल नॉकआउट में ओमान को 6 विकेट हरा दिया और एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. मंगलवार को फैंस की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थी.लेकिन उन्होंने निराश किया. यूएई के खिलाफ विस्फोटक शतक जमाने वाले वैभव 12 रन बना पाए. लेकिन पिछले सीजन सरनाइजर्स हैदराबाद के लिए खेले युवा स्टार हर्ष दुबे ने नाबाद अर्द्धशतक जड़कर टीम की जीत सुनिश्चित की. भारत का सेमीफाइनल में किस टीम से सामना होगा, यह बुधवार को तय होगा.

ओमान से मिले 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत खराब हुई थी. टीम ने 37 के स्कोर पर दोनों सलामी बल्लेबाज- प्रियांश आर्या (10) और वैभव सूर्यवंशी (12) के विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर नमन धीर और हर्ष दुबे ने मोर्चा संभाला. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी हुई.

नमन धीर 30 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद हर्ष दुबे ने नेहार बढेरा के साथ चौथे विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की. हर्ष दुबे 44 गेंदों में सात चौके और एक छक्के के दम पर 53 रन बनाकर नाबाद रहे. जबकि कप्तान जितेश शर्मा 4 रन बनाकर नाबाद रहे.