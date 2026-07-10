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IND Women vs ENG Women: पहले दिन का खेल खत्म, भारत ने मेजबान टीम को दे दिया है पहला झटका

भारत और इंग्लैंड महिला टीम के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है. भारत की तरफ से पहली पारी में मिले 285 रनों के जवाब में इंग्लैंड की महिला टीम ने खेल रोके जाने तक 21/1 रन बनाए हैं.

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IND Women vs ENG Women: पहले दिन का खेल खत्म, भारत ने मेजबान टीम को दे दिया है पहला झटका
भारत बनाम इंग्लैंड महिला टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म

कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र महिला टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार (नौ जुलाई 2026) को 285 रन बनाये. पहले दिन का खेल समाप्त होने पर इंग्लैंड एक विकेट पर 21 रन पर था. माइया बूचियेर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर हैं. क्रांति गौड़ ने सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट (दो) को पवेलियन भेजा. इंग्लैंड अभी 264 रन से पीछे है. 

भारत के लिये दीप्ति (57), हरमनप्रीत (58) और मंधाना (83) ने उपयोगी पारियां खेली. शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया पहले सात ओवर के भीतर ही आउट हो गए थे जिससे भारत का स्कोर दो विकेट पर 37 रन था. इसके बाद मंधाना ने जेमिमा रौड्रिग्स (38 गेंद में 35 रन ) के साथ तीसरे विकेट के लिये 64 रन जोड़े.

इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एस्सेलेस्टोन को रौड्रिग्स ने दो छक्के लगाये. वह तेज गेंदबाज इस्सी वोंग की गेंद पर बोल्ड हो गई. मंधाना और हरमनप्रीत ने चौथे विकेट के लिये 89 रन की साझेदारी की. मंधाना का विकेट भी वोंग ने लिया और कैच विकेटकीपर एमी जोनेस ने लपका. हरमनप्रीत को मेडी विलियर्स ने बोल्ड किया. दीप्ति और स्नेह राणा ने 45 रन की साझेदारी करके भारत को 250 रन के पार पहुंचाया.

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