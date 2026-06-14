Harmanpreet Kaur continue no-handshake policy: महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच बर्मिंघम में खेला जा रहा है. इस मैच भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. वहीं, टॉस के समय भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाने की नीति को बनाए रखा है. इससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के साथ भारतीय खिलाड़ी मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं करेंगे.
No handshake at the toss between Indian and Pakistan Captain. https://t.co/r4y6HfWMNh pic.twitter.com/Jv8tuVHm90— Qamar. (@Qamar5618) June 14, 2026
टॉस जीतकर हरमनप्रीत कौर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, यह बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी पिच है, हम बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे. हम सभी बहुत उत्साहित हैं, हम पिछले वर्ल्ड कप से मिले आत्मविश्वास को साथ लेकर चल रहे हैं. बात अच्छा क्रिकेट खेलने की है और हम इसके लिए उत्सुक हैं. भारती आज खेल रही हैं".
दरअसल, पिछले साल पुरुषों के एशिया कप के बाद से, पुरुषों और महिलाओं दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया है. एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की टीम ने जो तरीका अपनाया था, वही तरीका महिला विश्व कप, U19 विश्व कप, राइजिंग स्टार्स एशिया कप और पुरुषों के T20 विश्व कप में भी अपनाया गया है.
पाकिस्तान प्लेइंग 11
गुल फिरोजा, मुनीबा अली (विकेटकीपर), आयशा ज़फर, सायरा जबीन, आलिया रियाज़, नतालिया परवेज़, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, तस्मिया रुबाब, सादिया इकबाल
भारत प्लेइंग 11
भारत प्लेइंग 11 स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, क्रांति गौड़
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