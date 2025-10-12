IND-W vs AUS-W: आखिर कहां हुई टीम इंडिया से चूक? कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इन पर फोड़ हार का ठीकरा

Harmanpreet Kaur Statement on India Lost vs Australia: महिला विश्व कप 2025 में रविवार को भारत के खिलाफ खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. कप्तान एलिसा हिली के 142 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के दिए 331 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर 49 ओवर में हासिल कर लिया. महिला वनडे क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा चेज है. ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत से पहले यह लक्ष्य मुश्किल लग रहा था. इतना बड़ा लक्ष्य पूर्व में कभी चेज नहीं हुआ था, लेकिन एलिसा हिली ने इस मुमकीन बना दिया. पारी की शुरुआत करने आई हिली ने 107 गेंद पर 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 142 रन की पारी खेली. हिली चौथी विकेट के रूप में 265 के स्कोर पर आउट हुईं. उस समय तक ऑस्ट्रेलिया मैच अपनी पकड़ में कर चुकी थी. फोएबे लिचफिल्ड ने 40, एल्सी पेरी ने 47, और एश्ले गार्डनर ने 45 रन बनाकर जीत की राह को आसान बनाया. वहीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया है कि आखिर उनसे कहां गलती हुई.

'आखिरी 5 ओवर भारी पड़े'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोलते हुए हरमनप्रीत कौर ने कहां कि बल्लेबाजी के समय उनकी पारी आखिरी के कुछ ओवरों में लड़खड़ा गई और यही हार का कारण रहा. हरमनप्रीत कौर ने कहा,"आज हमने जिस तरह से शुरुआत की, हम 30-40 रन बना सकते थे, आखिरी 6-7 ओवरों में हम लगातार विकेट खोते रहे, यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था और हम इसका फायदा नहीं उठा सके. पिछले कुछ गेम हमारे लिए वास्तव में शानदार रहे हैं. वे (शुरुआती बल्लेबाज) हमें बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं और इसी वजह से हम इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पा रहे हैं. हमने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी 5 ओवर हमें भारी पड़े."

अगले दो मैच काफी अहम

कप्तान हरमन ने अगरे मैचों में वापसी की उम्मीज जताई है और कहा है कि अगले दो मैच काफी अहम है. हरमनप्रीत कौर ने कहा,"पिछले तीन मैचों में हम बीच के ओवरों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, निचले क्रम ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने हमारे लिए काम किया. लेकिन आज मुझे लगता है कि पहले 40 ओवर वास्तव में अच्छे थे और आखिरी 10 ओवर में हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके. इसलिए मुझे लगता है कि खेल में ये चीजें होने वाली हैं. आप हर समय 100% नहीं रहेंगे लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे वापसी करते हैं. अगले दो गेम बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है कि इस गेम से बहुत सारी सकारात्मकताएं हैं."

श्री चरणी को बताया बेहतरीन

एक तरफ जहां आज सभी भारतीय गेंदबाजों को मार पड़ रही थी, श्री चरणी ने किफायती गेंदबाजी की. कप्तान हरमन ने चरणी की तारीफ करते हुए कहा,"वह (चरणी) बेहतरीन रही हैं. जब भी टीम को उनकी जरूरत होती है तो वह हमेशा मौजूद रहती हैं. और आज भी उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. उनके सभी बल्लेबाजों को, यहां तक ​​कि जब हीली बल्लेबाजी कर रही थी, तब भी वह उन्हें आसानी से कुछ नहीं दे रही थी. इसलिए हमें उनसे काफी उम्मीदें हैं.' जब भी वह वहां होगी वह हमें सफलताएं दिलाती रह सकती है."

भारत को लगातार दो हार मिली है, ऐसे में क्या टीम अगले मैच में बदलाव के साथ उतरेगी, इसको लेकर हरमनप्रीत कौर ने कहा,"हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे (टीम संयोजन के बारे में). क्योंकि इस संयोजन ने हमें अतीत में बहुत सफलता दिलाई है. मुझे लगता है कि दो खराब मैचों से हमारे लिए कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे चलकर हमें कई चीजों पर काम करने की जरूरत है. उम्मीद है कि हम सर्वोत्तम दृष्टिकोण लेकर आएंगे."

