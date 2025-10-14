Ind vs Wi: 'आप हमेशा उन्हें लेकर उत्साहित रहते हैं', गिल ने बताई वजह क्यों कुलदीप हैं स्पेशल बॉलर

Shubman Gill on Kuldeep Yadav: भारत ने मंगलवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विंडीज के खिलाफ खत्म हुए टेस्ट में 7 विकेट से जीत के साथ ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. यूं तो इस जीत में कई सकारात्मक रहे, लेकिन कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने इस सीरीज से प्रोफाइल बड़ी करते हुए सेलेक्टरों, टीम प्रबंधन को संदेश देने के साथ ही अपने प्रशंसकों की संख्या में भी खासा इजाफा कर लिया. और इसका प्रमाण इसमें देखा जा सकता है कि कुलदीप यादव 12 विकेट चटकाकर सीरीज में सबसे सफल बॉलर रहे. और इस प्रदर्शन के बाद कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill on Kuldeep Yadav) भी उनके मुरीद हो गए हैं.

गिल ने कहा, 'मैं कुलदीप को लेकर बहुत ही खुश हूं. वह एक ऐसे बॉलर हैं, जो हमेशा ही हमारे लिए विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. आप उन्हें लेकर हमेशा ही उत्साहित रहते हैं. हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन आप कलाई के स्पिनर खासतौर पर कुलदीप यादव को खिलाने के लिए एकदम तैयार रहते हैं.'

भारतीय कप्तान आगे बोले, 'लेकिन कभी-कभी आपको विकल्पों को तौलना पड़ता है कि आप अतिरिक्त ऑलराउंडर को खिलाएं या फिर कलाई के स्पिनर को. कुलदीप एक ऐसे बॉलर हैं, जो आपको हमेशा ही गेम में बनाए रखते हैं. फिर इसके कोई मायने नहीं कि आप कैसी पिच पर खेल रहे हैं.'



वेस्टइंडीज का 2-0 से सफाया

दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन टीम के खाते में जोड़े. वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई. एलिक एथनाज ने 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन की पारी खेली. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए. रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए.भारत ने पहली पारी में 270 रन की बढ़त ली. इसके बाद वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत के लिए 121 रन का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.