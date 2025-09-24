विज्ञापन
Ind vs Wi: टीम चयन से पहले इस युवा स्टार ने इस परफॉरमेंस से दावा किया और मजबूत, प्रसिद्ध कष्णा को इस मुश्किल ने घेरा

India vs West Indies: ऐसा लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को लगी चोट के कारण टीम चयन का मामले में देरी हो गई है

India vs West Indies: भारत ए के लिए खेल रहे प्रसिद्ध कष्णा की जगह मैच में यश ठाकुर को कनकशन रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में लिया गया
  • भारत ए टीम के साई सुदर्शन ने लखनऊ में खेले जा रहे मैच में अर्द्धशतकीय पारी खेलकर अपनी क्षमता साबित की है
  • भारत ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहली पारी में 194 रन बनाए हैं. मेहमान टीम ने 226 रन की बढ़त बनाई है
  • केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जरेल और नितीश कुमार रेड्डी जैसे स्टार खिलाड़ियों का मैच में अच्छा प्रदर्शन
एक तरफ व्हॉइट-बॉल टीम यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में विरोधी टीमों को धूल चटा रही है, तो वहीं सेलेक्शन कमेटी विंडीज के खिलाफ अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में विंडीज के खिलाफ (Ind vs Wi) खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के चयन के चिंतन-मनन में डूबे हुए हैं. किसी भी समय दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन तमाम बातों के बीच खूबसूरती देखिए कि कि भारत 'ए' (IndA vs AusA) के लिए खेल रहे कुछ खिलाड़ी आखिरी पलों तक अगरकर एंड कंपनी को इंप्रेस करने में जुटे हैं. इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज करने वाले लेफ्टी बल्लेबाज साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने अपने दावे को अर्द्धशतकीय पारी से और मजबूती दी है.

साई सुदर्शन ने मजबूत किया दावा

लखनऊ में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन जहां केएल राहुल (11), देवदत्त पडिक्कल (1), ध्रुव जरेल (1) और नितीश कुमार रेड्डी (1) जैसे स्टार खिलाड़ी दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके, तो ऐसे में लेफ्टी बल्लेबाज साई सुदर्शन (75) ने एक छोर संभाला और वह अच्छी पारी खेलकर नौवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. उनके प्रयास से भारत ए 194 रन बनाने में सफल रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया A ने पहली पारी में अच्छी खासी 226 रन की बढ़त लेकर मेजबानों पर शिकंज कस दिया.

प्रसिद्ध कृष्णा को लगी चोट

वहीं, टेस्ट टीम चयन के ऐलान से पहले भारतीय पेसर प्रसिद्ध कृष्णा को झटका लगा है. दूसरे दिन वह सिर पर चोट खा गए और बाकी बचे मैच में उनकी जगह यश ठाकुर को कनकशन सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया गया है. दूसरे दिन पेस हेनरी थोर्नटॉन के फेंके वें ओवर की एक गेंद प्रसिद्ध के सिर से जा टकराई. प्रसिद्ध ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की थी. कनकशन के अनिवार्य चेक के बाद प्रसिद्ध ने बैटिंग करना जारी रखा, लेकिन 42वें ओवर के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ड्रेसिंग रूम में वापिस आ गए. अभी तक यह साफ नही है कि प्रसिद्ध को आई चोट कितनी गंभीर है.

Bhardwaj Sai Sudharsan, Muralikrishna Prasidh Krishna, India, West Indies, Cricket, India A, South Australia
