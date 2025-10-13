विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs WI 2nd Test: 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हुआ कुछ ऐसा, मेहमान टीम ने भारत में कर दिया ये कारनामा

IND vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर ऑलआउट हो गई थी.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs WI 2nd Test: 12 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हुआ कुछ ऐसा, मेहमान टीम ने भारत में कर दिया ये कारनामा
West Indies 350 Plus Score in Second Innings in India
  • वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 390 रन बनाए और पारी समाप्त की है
  • भारत को इस सीरीज में 121 रन का आसान लक्ष्य मिला है जिससे क्लीन स्वीप का मौका बढ़ गया है
  • भारतीय टीम ने पहली पारी में 518 रन बनाए जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने 129 रन बनाए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

West Indies 350 Plus Score in Second Innings in India: वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टेस्ट में जीत के लिए महज 121 रन का टारगेट दिया है. मुकाबले के चौथे दिन वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में 390 रन पर सिमट गई. इसी के साथ भारत को दो मुकाबलों की इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप का 'गोल्डन चांस' मिल गया है. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम ने अपनी पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. यशस्वी जायसवाल ने 175, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए. इस पारी में जोमेल वारिकन को सर्वाधिक 3 सफलताएं हाथ लगीं.

भारत में 12 साल बाद विदेशी टीम ने दूसरी पारी में 350+ का छुआ आंकड़ा

भारतीय सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा आंकड़ा फिर देखने को मिला है. जनवरी 2013 के बाद पहली बार किसी मेहमान टीम ने भारत में अपनी दूसरी पारी में 350 या उससे अधिक रन बनाए हैं. भारत की पिचों पर आमतौर पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां गेंदबाजों खासकर स्पिनरों को मदद मिलने लगती है.

इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में महज 248 रन पर ऑलआउट हो गई. एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने टीम के खाते में 36 रन जोड़े. भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की विशाल बढ़त हासिल की. मेजबान टीम की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 5 विकेट अपने नाम किए, जबकि रवींद्र जडेजा को 3 सफलताएं हाथ लगीं.

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया. इस पारी में भी मेहमान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही. टीम ने 35 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिए. यहां से सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन जोड़ते हुए टीम के ऊपर से पारी की हार का खतरा टाल दिया. कैंपबेल ने 199 गेंदों में 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ 115 रन बनाए.

कैंपबेल के पवेलियन लौटने के बाद शाई होप ने कप्तान रोस्टन चेज के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रन जोड़ते हुए टीम को लीड दिलाई. शाई होप ने इस पारी में 214 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्कों और 12 चौकों के साथ 103 रन बनाए. उनके अलावा, कप्तान रोस्टन चेज ने टीम के खाते में 40 रन का योगदान दिया. जस्टिन ग्रीव्स 50 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जायडेन सील्स ने टीम के खाते में 32 रन जोड़े. भारत की ओर से इस पारी में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद सिराज को 2 विकेट हाथ लगे.

(IANS इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, West Indies, India Vs West Indies 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com