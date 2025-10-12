विज्ञापन
IND vs WI: पांचवें दिन तक मैच खींच ले जाएगी वेस्टइंडीज? वेस्टइंडीज के स्पिनर का चौंकाने वाला बयान

Khary Pierre Big Statement: वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर खारी पियरे को उम्मीद है कि उनकी टीम के पास मैच को पांचवें दिन तक ले जाने का मौका है.

IND vs WI: पांचवें दिन तक मैच खींच ले जाएगी वेस्टइंडीज? वेस्टइंडीज के स्पिनर का चौंकाने वाला बयान
Khary Pierre: पांचवें दिन तक मैच खींच ले जाएगी वेस्टइंडीज?
  • दिल्ली में तीसरे टेस्ट के शुरुआती तीन दिन तक पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है.
  • वेस्टइंडीज के स्पिनर खारी पियरे ने कहा कि पिच अभी भी अच्छी है और पांचवें दिन तक मैच खींचने का मौका है.
  • वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में दो विकेट पर 173 रन बनाकर पारी की हार से बचने के लिए संघर्ष किया है.
Khary Pierre Big Statement: दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के शुरुआती तीन दिन तक पिच ज्यादातर बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है ऐसे में वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर खारी पियरे को उम्मीद है कि उनकी टीम के पास मैच को पांचवें दिन तक ले जाने का मौका है. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने फालोऑन मिलने के बाद दो विकेट पर 173 बनाकर अच्छी शुरुआत की है. जॉन कैंपबेल (नाबाद 87) और और शाई होप (नाबाद 66) के बीच तीसरे विकेट के लिए अट्रट शतकीय साझेदारी की जिससे टीम पारी की हार से बचने से 97 रन दूर है.

'पांचवें दिन तक खींच सकते हैं मैच'

तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आए स्पिनर खारी पियरे ने कहा कि उनकी टीम के पास रन बनाने का पूरा मौका है. पियरे ने कहा,"मुझे लगता है कि पिच अभी भी अच्छी है, कभी-कभी गेंद स्पिन हो रही है." पियरे ने भारतीय स्पिनरों को विकेट लेने में हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए कहा,"अगर पिच ऐसे ही बनी रही, तो हमारे बल्लेबाजों को टिकने और रन बनाने का भरपूर मौका मिलेगा. हम पांचवें दिन तक मैच खींच सकते हैं." उन्होंने कहा,"अभी यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच है, लेकिन जैसे ही हम चौथे दिन के अंतिम सत्र या पांचवें दिन पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि पिच काफी टूटेगी, गेंद नीची रहेगी और थोड़ा ज्यादा स्पिन भी करेगी." 

पियरे ने वेस्टइंडीज की वापसी की उम्मीद जताते हुए कहा,"मैं कहूंगा कि इस टेस्ट में अभी कुछ भी तय नहीं है. अगर हम कल (चौथे दिन) सही तरह से बल्लेबाजी करें तो मैच में बने रह सकते हैं. हम अगर बढ़त लेने में सफल रहे तो चौथे दिन के आखिरी सत्र और पांचवें दिन स्पिनरों को मदद मिलेगी. ऐसे में हम मैच को रोमांचक बना सकते हैं."

वेस्टइंडीज की वापसी की कोशिश

तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे. वेस्टइंडीज को पारी की हार से बचने के लिए अब भी 97 रन की जरूरत है. पहली पारी में बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी करने वाली वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन के बाद दूसरी पारी में संघर्ष दिखाया है और भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया. 

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने 35 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे. इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी की तरह ही सस्ते में सिमट जाएगी. लेकिन सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शाई होप ने अर्धशतकीय पारियों से टीम की जुझारू क्षमता दिखाई. दोनों अब तक 138 रन की साझेदारी कर चुके हैं.

जॉन कैंपबेल 145 गेंद पर 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं शाई होप 103 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 66 रन बनाकर खेल रहे हैं. चौथे दिन जब मैच शुरू होगा, तो इन दोनों का पहला लक्ष्य पारी की हार टालना होगा. बता दें कि अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हार का सामना करना पड़ा था. इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गई थी. भारत को पहली पारी के आधार पर 270 रन की लीड मिली थी.

