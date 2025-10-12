विज्ञापन
विशेष लिंक

NDA के नंबर जारी, अब INDIA की बारी... आज लालू-तेजस्वी की राहुल-खरगे से मुलाकात, CM पर भी बनेगी बात?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA की सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है. बीजेपी-जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6-6 सीटों पर लड़ेगी. अब नजरें महागठबंधन खेमे पर टिकी है. आज-कल में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान होगा.

Read Time: 4 mins
Share
NDA के नंबर जारी, अब INDIA की बारी... आज लालू-तेजस्वी की राहुल-खरगे से मुलाकात, CM पर भी बनेगी बात?
बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीट बंटवारों को लेकर लालू-तेजस्वी और आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात होगी.
  • NDA के बाद अब बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे पर सबकी नजरें टिकी है.
  • आज कांग्रेस और RJD के नेताओं की दिल्ली में बैठक है, जिसके बाद महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान होगा.
  • VIP सीटों का समायोजन सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए RJD और कांग्रेस को अपनी सीटें कम करनी पड़ रही हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी NDA गठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अब नजरें विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हैं. जहां सीट बंटवारे का पेंच करीब दर्जन भर सीटों को लेकर फंसा हुआ है. एक कानूनी मामले के सिलसिले में दिल्ली आए RJD प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव की सोमवार को कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ मुलाकात होगी. वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी दिल्ली आ चुके हैं. इस मुलाकात के बाद सोमवार को महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान होगा.

अब आमने-सामने की मुलाकात में बनेगी बात

खरगे पहले से ही RJD नेतृत्व के साथ फोन पर संपर्क में हैं. माना जा रहा है कि सामने-सामने कि मुलाक़ात के दौरान सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बना ली जाएगी. लालू और तेजस्वी के साथ मुलाक़ात से पहले राहुल और खरगे बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बैठक करेंगे.

कहलगांव, जाले, बहादुरगंज जैसी सीटों के लिए RJD-कांग्रेस में खींचतान

सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को करीब 55 सीटें देना चाहती है जबकि कांग्रेस 60 सीटों के लिए दबाव बना रही है. कहलगांव, जाले, बहादुरगंज जैसी करीब आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान है. इसके अलावा बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई दोनों दावा कर रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मुकेश सहनी महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती

सबसे बड़ी चुनौती मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एडजस्ट करने की है. सूत्रों के मुताबिक वीआईपी की डिमांड पूरी करने के लिए आरजेडी कांग्रेस की सीटें ज़्यादा घटा रही है, लेकिन उसी अनुपात में अपनी सीटें कम नहीं कर रही है. कांग्रेस चाहती है कि नए सहयोगी के लिए आरजेडी को भी कांग्रेस के अनुपात में सीट छोड़नी चाहिए.

  • वीआईपी को करीब डेढ़ दर्जन के करीब सीटें मिल सकती हैं. एनडीए में सीट बंटवारे के एलान के बाद अब मुकेश सहनी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है. मुकेश सहनी भी दिल्ली आए हुए हैं.
  • वाम दलों में सीपीआई को छह और सीपीएम को चार सीटें मिल सकती हैं. लेकिन सीपीआई एमएल पिछली बार की 19 से करीब आधा दर्जन ज़्यादा सीटों को लेकर अड़ी हुई है.

राजद के रवैये से कांग्रेस खेमे में नाराजगी

आरजेडी के रवैए से कांग्रेस खेमे में नाराजगी है. कांग्रेस का मानना है कि आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस को सम्माजनक सीटें देनी चाहिए. देखना होगा कि राहुल गांधी और खरगे सोमवार को लालू और तेजस्वी पर कितना दबाव बना पाते हैं!

Latest and Breaking News on NDTV

तेजस्वी को सीएम और 3 डिप्टी सीएम का भी ऐलान संभव

कांग्रेस और आरजेडी में बाद बनने के बाद सोमवार शाम वामपंथी दलों के साथ आरजेडी की बैठक हो सकती है और मंगलवार को इंडिया गठबंधन भी सीट बंटवारे का ऐलान कर देगा. इसके साथ ही तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार और तीन उप मुख्यमंत्री के फार्मूले का भी ऐलान किया जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का संभावित फ़ार्मूला कुछ इस तरह रह सकता है –

  • RJD: 140 (छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे)
  • कांग्रेस: 54–55
  • VIP: 15–16
  • CPI ML: 21–22
  • CPI: 6
  • CPM: 4

दवाब में आई RJD तो बढ़ सकती है एक-एक सीट

आरजेडी दबाव में आई तो कांग्रेस, VIP और CPI एमएलए के खाते में एक–दो सीटें और बढ़ सकती हैं. इस बीच पशुपति पारस की पार्टी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए संकेत दिए हैं कि वो तीसरे मोर्चे में जा सकते है. जाहिर है RJD सहयोगी दलों को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

JMM, IIP और पशुपति पारस का क्या होगा?

दूसरी ओर महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी और पशुपति पारस की पार्टी को क्या कुछ मिलता है? यह देखने वाली बात होगी. ज्यादा संभावना है कि इन छोटी दलों को राजद को अपने कोटे में एडजस्ट करना पड़ सकता है. ऐसे में महागठबंधन की सीट शेयरिंग अभी भी बेहद उलझी नजर आ रही है. देखना होगा कि कहीं "ज्यादा योगी, मठ उजाड़े" वाली कहानी ना हो जाए.

यह भी पढ़ें - एक सांसद पर 6 सीट! बिहार NDA में सीट शेयरिंग पर कैसे बनी सहमति, जानें INSIDE STORY

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahagathbandhan In Bihar, Mahagathbandhan Seat Sharing, Mahagathbandhan Seat Sharing In Bihar, Bihar Assembly Elections, Bihar Assembly Elections 2025
Get App for Better Experience
Install Now