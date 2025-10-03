Ind vs Wi 1st Test: 'मैं यह अच्छी तरह जानता हूं', जुरेल ने बयां की हर समय तैयार रहने की अहमियत, बता दिया फॉर्मूला

Dhruv Jurel in press conference: ध्रुव जुरेल ने अपने छोटे से करियर में ही साबित कर दिया है कि जब भी ऋषभ पंत उपलब्ध नहीं होंगे, तो भारत की विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सुरक्षित हाथों में रहेगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में शुक्रवार को यहां शतक जड़ने के बाद इस युवा खिलाड़ी ने इस तरह के मौकों का फायदा उठाने के पूरी तरह से तैयार रहने की अहमियत बताई. जुरेल ने 125 रन की धमाकेदार पारी खेली और रवींद्र जडेजा के साथ 206 रन की भागीदारी निभाई जिससे भारत ने 286 रन की बढ़त हासिल कर ली. पहले दिन विकेटकीपिंग में शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी में भी दमदार प्रदर्शन करने वाले जुरेल ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘यह बड़े सम्मान की बात है कि भले ही आपको खेलने का मौका नहीं मिल रहा हो लेकिन फिर भी आप टीम के साथ हो. कितने खिलाड़ियों को टीम के शामिल होने का मौका मिलता है और कितने खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है.'

ध्रुव की तैयारी का फॉर्मूला

सीमित मौके मिलने के बावजूद शतक जड़ने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘मैं खुश हूं कि मैं टीम के साथ हूं.अगर मैं मैच नहीं खेल रहा हूं तो भी मैं कड़ी मेहनत करता रहता हूं. मुझे पता है कि एक दिन मुझे मौका मिलेगा और मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा.' खुद को इस चुनौती के लिए कैसे तैयार रखते हैं, पर जुरेल बोले, ‘अपनी दिनचर्या का पालन करके और अनुशासित रहकर. नेट्स में बल्लेबाजी करके, जिम में ट्रेनिंग करके, लेकिन मुझे अनुशासित रहना होता है. कभी कभार ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन मैं खुद को और अधिक करने के लिए प्रेरित रखने की कोशिश करता हूं.' चौबीस साल के इस खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी करने से

पहले विकेटकीपिंग करने से उन्हें पिच को समझने में मदद मिलती है.

मेरा एकमात्र काम रन बनाना

उन्होंने कहा, ‘मुझे बल्लेबाज या विकेटकीपर के तौर पर खिलाना मेरा फैसला नहीं है. मेरा एकमात्र काम रन बनाना है क्योंकि आपको विकेट देखने को मिलता है. तो मेरी आदत है कि विकेट का आंकलन करना और यह सोचना कि मैं कौन से शॉट खेल सकता हूं.' जुरेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में राजस्थान रॉयल्स साथ खेलते हुए इंग्लैंड के महान खिलाड़ी जो रूट से मिली सलाह का भी खुलासा किया और बताया कि नतीजे हासिल करने के लिए एक ही चीज करते रहना जरूरी है.

जो. रूट ने दी थी यह सलाह (Joe Root's key advice)

उन्होंने कहा, ‘मैं उनसे इंग्लैंड दौरे के दौरान भी मिला था. मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वह राजस्थान रॉयल्स में आए थे. मैं उनसे पूछता कि मैं अपनी बल्लेबाजी में क्या कर सकता हूं, मैं मैच की परिस्थितियों से कैसे निपट सकता हूं, उनका आसान जवाब होता. वह कहते कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल है, लेकिन आपको हर दिन एक जैसा प्रदर्शन करते रहना होगा तभी आपको नतीजे मिलेंगे.'

