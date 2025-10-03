IND vs WI 1st Test: ध्रुव का शतक आया, बड़ा रिकॉर्ड लाया, भारतीय विकेटकीपरों का 148 साल में स्पेशल कारनामा

Dhruv Jurel's record century: विंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) और साई सुदर्शन सहित जैसे खिलाड़ियों के लिए ही बहुत ही ज्यादा अहम है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट (Ind vs Wi 1st Test) के पहले दिन साई तो मौका भुनाने से चूक गए, लेकिन ध्रुव जुरेल ने इसे दोनों हाथों से लपकते हुए करियर का पहला शतक जड़ ही दिया. और बल्ले से शतक निकला, तो टीम इंडिया के विकेटकीपरों के खाते में बड़ा रिकॉर्ड जमा हो हो गया. इस बड़े कारनामे की बात होगी, लेकिन पहले एक और हम बात जान लें

विंडीज और भारतीय विकेटकीपर

टेस्ट में शतक जड़ने वाले ध्रुव जुरेल भारत के 12वें विकेटकीपर बन गए. और इनमें से पांच विजय मांजरेकर, फारुख इंजीनियर, अजय रात्रा, रिद्धिमान साहा और अब जुरेल को मिलाकर पांच विकेटकीपर ऐसे रहे, जिन्होंने अपना पहला शतक विंडीज के खिलाफ बनाया. बहरहाल, शतक ने भारतीय विकेटकीपरों के दम के में नई परिभाषा गढ़ी है क्योंकि कारनामा टेस्ट इतिहास के 148 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरी ही बार हुआ है.

यह भारतीय विकेटकीपरों का दम है!

ध्रुव के करियर के पहले ही शतक के साथ ही यह एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय विकेटकीपर का तीसरा शतक रहा. यह भारत के लिए एक साल में विकेटकीपरों द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा शतकों की संख्या है, तो टेस्ट इतिहास के करीब 148 साल में संयुक्त रूप से दूसरी बार किसी टीम के विकेटकीपरों ने ऐसा दम दिखाया है. पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है. उसके विकेटकीपरों ने साल 2013 में एक साल के भीतर चार शतक जड़े थे.