IND vs UAE, Asia Cup 2025: टॉप-10 रैंकिंग वाले कई बैटर और बॉलर प्लेइंग XI में नहीं बना पाए जगह

India Playing XI vs UAE: ICC की ताज़ा टी-20 रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल 11वें नंबर पर हैं और उन्हें भारत के टॉप-15 खिलाड़ियों में जगह नहीं मिली है. यशस्वी जायसवाल 10वें से 11वें नंबर पर आये हैं. यानी भारत के 4 बल्लेबाज़ टॉप-10 में शामिल हो सकते थे. भारत ने दुबई में यूएई को 9 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का जीत के साथ आगाज किया. इस मैच से ज्यादा फैंस को टीम संयोजन को लेकर उत्सुकता थी. सवाल था कि क्या जितेश शर्मा को मौका मिलेगा, कुलदीप और वरुण में से किसे जगह मिलेगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट के फैसले ने सबको हैरान किया. टीम मैनेजमेंट ने संजू को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया. इसके अलावा स्टार गेंदबाद अर्शदीप को बाहर बैठना पड़ा और कुलदीप और वरुण दोनों को खिलाया गया. भारत इस मैच में सिर्फ एक फ्रंट लाइन पेसर के साथ उतरा.

ICC टॉप-10 रैंकिंग में 3 भारतीय बैटर

इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि अभिषेक शर्मा टी-20 के नंबर 1 बल्लेबाज़ के तौर पर अंगद की तरह पैर जमाकर डटे हुए हैं. अभिषेक 829 अंकों के साथ पिछले डेढ़ महीने से नंबर-1 पर बने हुए हैं. 30 जुलाई को उन्होंने ट्रैविस हेड को नंबर-1 के पोजिशन से हटाया और भारत का परचम फहरा दिया. ICC में दूसरा पायदान भी भारतीय खिलाड़ी को ही हासिल है. मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा नंबर-2 अंतर्राष्ट्रीय बैटर बने हुए हैं. जबकि, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे नंबर पर बने हुए हैं.

टॉप-10 में भारत के बाद सबसे ज़्यादा किस देश के बैटर

इंग्लैंड के फिल सॉल्ट और जॉस बटलर क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड पांचवें और टिम डेविड 10वें नंबर पर हैं. श्रीलंका के पथुम निसांका 7वें और कुसल परेरा 9वें नबंर के बैटर हैं. जबकि, न्ज़ीलैंड के इकलौते टिम साइफर्ट 8वें नंबर के बैटर के तौर पर टॉप-10 में किवी टीम की शान बढ़ा रहे हैं.

टॉप-10 रैंकिंग में शामिल पर प्लेइंग XI से बाहर गेंदबाज़

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 के टॉप-10 गेंदबाज़ों में भारत के वरुण चक्रवर्ती-4, रवि बिश्नोई-6 और अर्शदीप सिंह को 10वीं रैंकिंग हासिल है. कमाल की बात ये भी है कि इनमें से रवि बिश्नोई एशिया कप की टीम में शामिल नहीं हैं. कमाल ये भी है कि टी-20 फॉर्मैट में सबसे ज़्यादा विकेट लेनेवाले अर्शदीप सिंह (66 मैच, 99 विकेट) को प्लेइंग XI में भी जगह नहीं मिली है.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: अफगानिस्तान का यह शर्मनाक रिकॉर्ड कर देगा हैरान, जल्द धोने होंगे ये तीन दाग

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: उमरज़ई ने पहले ही मैच में मचाया तहलाक, नबी का ये बड़ा रिकॉर्ड हुआ धुंआ-धुंआ