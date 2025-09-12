विज्ञापन

Rise & Fall में पवन सिंह की चर्चा, किसी ने कहा आई लव यू तो कोई हुआ फ्लर्टिंग से परेशान, कहा- उनसे दूर रहूंगी...

रियलिटी शो राइज एंड फॉल में पवन सिंह की फ्लर्टिंग से जहां धनाश्री वर्मा परेशान हो गईं तो वहीं आकृति नेगी ने भोजपुरी सुपरस्टार को आई लव यू कह दिया.

राइज एंड फॉल में हो रही है पवन सिंह की चर्चा
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 को अमेजन एमएक्स प्लेयर का राइज एंड फॉल टक्कर दे रहा है. शो में कुछ चर्चित कंटेस्टेंट हैं, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है. पवन सिंह के शो में शिरकत करते ही लोगों के बीच उन्हीं का जिक्र हो रहा है. हालांकि बाहर जहां लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं तो वहीं शो में अलग अलग कंटेस्टेंट का अलग रिएक्शन देखने को मिल रहा है. दरअसल, एक तरफ जहां पवन सिंह के फ्लर्ट करने से धनाश्री वर्मा परेशान हो गईं तो वहीं आकृति नेगी ने भोजपुरी सुपरस्टार को आई लव यू कह दिया. इसके चलते पवन सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं.

पवन सिंह और आकृति नेगी की चर्चा शो के पहले दिन से ही हो रही है क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी. इसके बाद दोनों की दोस्ती की चर्चा हो रही है. वहीं एक टास्क में पवन सिंह और आकृति नेगी एक टास्क करते हैं जहां पवन सिंह की मदद से आकृति नेगी टास्क को पूरा करती हैं. इसके बाद खुशी से आकृति पवन सिंह को आई लव यू कह देती हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि राइज एंड फॉल में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, आदित्य नारायण, पवन सिंह, कुब्रा सैत, नयनदीप रक्षित, अरबाज़ पटेल, आरुष भोला, आहना कुमरा, संगीता फोगट, एक ट्रांसवुमन क्रिकेटर अनाया बांगर, बाली, आकृति नेगी. नूरिन शा शो में नजर आ रहे हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है.

