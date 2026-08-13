IND vs SL: कौन है टेस्ट का सबसे घातक गेंदबाज? कुलदीप यादव या असिथा फर्नांडो, यहां देखें आंकड़े

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में होगा. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. इस सीरीज में भारत के कुलदीप यादव और श्रीलंका के असिथा फर्नांडो पर खास नजर रहेगी. एक तरफ कुलदीप अपनी कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, तो दूसरी तरफ असिथा फर्नांडो अपनी तेज गेंदबाजी से चुनौती पेश करते हैं. आंकड़े बताते हैं कि दोनों का असर अलग-अलग परिस्थितियों में देखने को मिलता है.

कुलदीप यादव का दबदबा

दरअसल, आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कुलदीप यादव 14वें स्थान पर हैं और उनके 695 रेटिंग अंक हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक 18 मैच खेले हैं और 79 विकेट अपने नाम किए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 रहा है. कुलदीप का गेंदबाजी औसत 22.35 और स्ट्राइक रेट 37.97 है, जबकि वह टेस्ट में 5 बार पांच विकेट और 4 बार चार विकेट ले चुके हैं.

क्या है कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत?

कुलदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी वैरायटी और गेंद को टर्न कराने की क्षमता है. खासकर स्पिन के लिए मददगार पिच पर वह बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. श्रीलंका की परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल साबित हुईं. उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ दो विकेट अपने नाम किए थे. वह सीरीज में भारत के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल हो सकते हैं. वह पहले भी श्रीलंका में टेस्ट खेल चुके हैं और मौजूदा भारतीय टीम में इस देश में टेस्ट खेलने का अनुभव रखने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं.

क्यों घातक साबित हो सकते हैं असिथा फर्नांडो?

श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 20वें स्थान पर हैं और उनके 678 रेटिंग अंक हैं. उन्होंने कुलदीप से ज्यादा, 26 टेस्ट मैच खेले हैं और 87 विकेट चटकाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/51 है. असिथा का गेंदबाजी औसत 27.52 और स्ट्राइक रेट 47.87 है. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 3 पांच विकेट हॉल और 5 बार चार विकेट लेने का रिकॉर्ड है.

क्या है असिथा की खासियत

असिथा की खासियत नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना है. श्रीलंका की परिस्थितियों में अगर पिच से तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद मिलती है, तो वह भारत के टॉप ऑर्डर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. हालांकि आंकड़ों के लिहाज से उनका गेंदबाजी औसत और स्ट्राइक रेट कुलदीप से बेहतर नहीं है.

असिथा या कुलदीप, कौन ज्यादा खतरनाक?

आंकड़ों को देखें तो कुलदीप यादव फिलहाल ज्यादा प्रभावी गेंदबाज नजर आते हैं. उन्होंने कम टेस्ट मैचों में 79 विकेट लिए हैं और उनका गेंदबाजी औसत 22.35 है, जो असिथा फर्नांडो के 27.52 से काफी बेहतर है. उनका स्ट्राइक रेट भी 37.97 है, जबकि असिथा का 47.87 है. हालांकि दोनों की भूमिका अलग है. गॉल और कोलंबो की पिच अगर स्पिन के लिए ज्यादा मददगार होती है तो कुलदीप का पलड़ा भारी रहेगा. वहीं नई गेंद से सीम और स्विंग मिली तो असिथा फर्नांडो भारत के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं. कुल मिलाकर टेस्ट आंकड़ों और विकेट लेने की क्षमता के आधार पर कुलदीप यादव आगे हैं.

श्रीलंका टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकिब नबी, सरफराज खान.

टीम इंडिया: धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरू उदाना, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चंडीमल, पसिंदु सोरियाबंदरा, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका.

ये भी पढ़ें- IND vs SL Pitch Report: गॉल का वो रिकॉर्ड जो बल्लेबाजों को डराता है, चौथी पारी आते ही बदल जाती है कहानी