IND vs SA:  साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ बुरी हार में भी इस क्रिकेटर ने दिखाया सुंदर खेल

IND vs SA, 1st Test: कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर टीम इंडिया को बेशक पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन टीम इंडिया ने लंबे समय से चले आ रही अपनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की. कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने नंबर 3 पर एक अहम प्रयोग किया और वाशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपनी टीम को मायूस नहीं किया.

सबसे ज़्यादा गेंद खेली, सबसे ज़्यादा रन बनाए

नंबर 3 पर खेलते हुए पहली पारी में ऑफ़ स्पिनर-बैटर चेन्नई के 26 साल के वाशिंगटन सुंदर टीम की बड़ी पहेली का हल बनते दिख रहे हैं. साथ ही वो कई महान क्रिकेटरों की तरह अपनी भूमिका बदलते हुए नज़र आ रहे हैं. सुंदर ने पहली पारी में केएल राहुल (39) के बाद सबसे ज़्यादा 29 रनों की पारी खेली. ईडन गार्डन्स की मुश्किल पिच पर 122 मिनट टिके, 82 गेंदों का सामना किया 2 चौके और एक छक्का भी लगाया.

दूसरी पारी में वाशि और भी बेहतर नज़र आये. दूसरी पारी में भी वाशि 122 मिनट पिच पर टिके, 92 गेंदों का सामना किया 2 चौकें के सहारे 124 रन का पीछा करते हुए पारी में सबसे ज़्यादा 31 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत और विंद्र जडेजा के साथ पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को जीत की दहलीज़ तक पहुंचाने की कोशिश की.

कोच गंभीर ने भी की तारीफ़

मैच के बाद कोच गौतम गंभीर ने कहा, “अगर हम हमेशा विकेट के बारे में ही बात करेंगे तो ठीक नहीं है. इस ट्रैक पर ज़्यादातर विकेट सीमर्स को मिले हैं. ये वो विकेट था जहां आपकी तकनीक, आपकी स्किल और उससे भी ज़्यादा आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है. इसपर केएल राहुल, वाशि और टेम्बा बावुमा ने भी रन बनाए. आपका डिपेंस सॉलिड है तो ऐसा नहीं है कि जहां आप रन नहीं बना सकते. हम पहले भी ऐसे विकेट पर खेले हैं.”

सुंदर को मिला सिर्फ़ 1 ओवर!

हालांकि, इस ट्रैक पर द.अफ़्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने 8 विकेट लिए. मगर हैरानी की बात ये भी रही कि पूरे टेस्ट में सुंदर को सिर्फ़ 1 (1-0-3-0) ओवर डालने का मौक़ा मिला

नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर से उम्मीद

वाशिंगटन सुंदर ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक अपने प्रदर्शन से सबको हैरान करते रहे हैं. अबतक खेले गए 16 टेस्ट मैचों में वाशि ने 1 नाबाद शतक और 5 अर्द्धशतकों के सहारे 43 के औसत से 821 रन बनाये हैं.

इससे पहले वाशिंगटन टेस्ट मैचों में नंबर 7-8 पर बैटिंग करते रहे हैं. 2021 के ब्रिसबेन टेस्ट की जीत में डेब्यू मैच में 62 रन बनाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. फिर उसी साल चेन्नई और अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 85 और नाबाद 96 रनों की पारियां भी खेलीं.

पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में अर्धशतक और इसी साल मैनचेस्टर में 5वें नंबर पर आकर नाबाद 101 रन बनाकर उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर अपना भरोसा पक्का किया है. 44 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 3 शतक और 11 अर्द्धशतक हैं. नंबर 3 पर करुण नायर और साई सुदर्शन जैसे दूसरे कई प्रयोग नहीं चलने के बाद वाशिंगटन सुंदर को टीम ने बड़ा मौका दिया गया है. अपने पहले इम्तिहान में वाशि नंबर 3 पर पास होते दिखे हैं.