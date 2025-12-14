Ind vs sa Team 3rd t20i: कुलदीप यादव का 'तूफानी पचासा', रिकॉर्डधारी अर्शदीप भी चौंक उठे, बुमराह आस-पास भी नहीं

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को धर्मशाला में तीसरे टी20 में अक्षर पटेल की तबियत खराब हुई, तो कुलदीप यादव की निकल पड़ी. और इस चाइनामैन ने दिखाया कि घर में घुसने के लिए 'छोटी खिड़की' भी मिलेगी, तो वह सहजता से इंट्री बना लेंगे. यादव ने फेंके सिर्फ दो ही ओवरों में 12 रन देकर दो विकेट चटकाकर दक्षिण अफ्रीकी पारी को 117 रनों पर समेटने में बहुत ही अहम योगदान दिया. कुलदीप के हिस्से में दक्षिण अफ्रीका के आखिरी दो विकेट आए. नॉर्किया और बार्टमैन के. और इसी के साथ ही उन्होंने वह कारनामा कर दिखाया कि मुकाबले में पावरफुल रिकॉर्ड बनाने वाले अर्शदीप सिंह को भी एक बार को यकीन नहीं हुआ.

कुलदीप आगे, बाकी सब पीछे!

इन दो विकेटों के साथ ही कुलदीप यादव ने टी20 में सबसे कम मैचों में विकेटों का अर्द्धशतक जड़ने का कारनामा कर दिया. ऐसा कमाल की रविवार को ही पावरफुल रिकॉर्ड बनाने वाले अर्शदीप को भी एक बार को भरोसा नहीं ही हुआ, तो जसप्रीत बुमराह तो यादव के आस-पास भी नहीं हैं. चलिए जान लीजिए कि जब टी20 में भारत के लिए सबसे तेज पचास विकेट लेने की आती है, तो शीर्ष छह गेंदबाजों में कौन-कौन किस नंबर पर है.

मैच बॉलर

30 कुलदीप यादव

32 वरुण चक्रवर्ती

33 अर्शदीप सिंह

33 रवि बिश्नोई

34 युजवेंद्र चहल

41 जसप्रीत बुमराह

रिकॉर्डधारी अर्शदीप भी चौंके

अर्शदीप इसलिए चौंके क्योंकि वह रविवार को पावर-प्ले में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय बॉलर बन गए. अभी तक अर्शदीप खेले टी20 मैचों में 48 विकेट चटकाकर इस मामले में बॉस बन चुके हैं. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार (47) को पावर-प्ले की गद्दी से उतारा. जाहिर है कि जब कुलदीप का सिर्फ 30 मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने का कारनामा सामने आया, तो अर्शदीप सिंह और उनके चाहने वाले चौंक गए.