IND VS SA T20I: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अक्षर पटेल आखिरी दो मैचों से बाहर

IND VS SA T20I: अक्षर का आखिरी दो मैचों से हटना भारत के लिए बड़ा झडका है क्योंकि वह भारतीय इलेवन में बड़ा संतुलन लेकर आते हैं, जिसकी टीम को कमी खलेगी

IND VS SA T20I: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अक्षर पटेल आखिरी दो मैचों से बाहर
धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले से बीमारी के कारण बार रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमार होने के कारण बाकी बचे दो मैचों में भी नहीं खेल पाएंगे. तीसरे मुकाबले में टॉस के बाद इलेवन में उनका नाम न देखकर फैंस हैरान रह गए थे, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि अक्षर की तबियत ठीक नहीं है और इसी वजह से वह आखिरी दो वनडे मैचों में नहीं खेल पाएंगे.अक्षर पटेल भले ही सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हों, लेकिन वह लखनऊ में टीम में साथ बने रहेंगे. यहीं आगे उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी. अक्षर का टीम से बाहर होना निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़ा झटका है. उनकी उपस्थिति टीम इंडिया को खासा संतुलन प्रदान करती है. और लखनऊ की पिच तो उनकी शैली के बहुत ही ज्यादा मुफीद है. अक्षर पटेल की जगह शहबाज अहमद को टीम में जगह दी गई है. 

अक्षर के विकल्प के बारे में डिटेल से जाानें

 आखिरी दो मैचों के लिए भारत की टीम इस प्रकार है:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद

 

(खबर जारी है..)

