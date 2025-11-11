IND vs SA: शुभमन गिल के पास महारिकॉर्ड बनाने के करीब, ऐसा करते ही विश्व क्रिकेट में मचा देंगे खलबली

Shubman Gill Upcoming record in Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है. सीरीज का पहला मैच 14 नंवबर से खेला जाएगा. इस टेस्ट सीरीज में भारत के कप्तान शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका होगा. बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम दो टेस्ट मैच खेलने वाली है. इस सीरीज में यदि शुभमन गिल 161 रन बना पाने में सफल रहे तो भारतीय कप्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरा करने में सफल हो जाएंगे. ऐसा करते ही गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भारत की ओर से 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

Photo Credit: AFP

बता दें कि भारत की ओर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा ने 2,716 रन हैं तो वहीं, विराट कोहली ने WTC में 2,617 रन बनाने में सफलता हासिल की है. दोनों ने अब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. बता दें कि 3000 रन पूरा करते ही गिल WTC के इतिहास में ऐसा करने वाले 8वें खिलाड़ी होंगे. अबतक WTC में 3000 या उससे ज्यादा रन जो रूट, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, बेन स्टोक्स, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, बाबर आज़म, और जैक क्रॉली ने बनाया है.

WTC में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

शुभमन गिल - 39 मैचों की 72 पारी में 2839 रन

ऋषभ पंत - 38 मैचों की 67 पारी में 2731 रन

हित शर्मा - 40 मैचों की 69 पारी में 2716 रन

विराट कोहली - 46 मैचों की 79 पारी में 2617 रन

रविंद्र जडेजा - 46 मैचों की 69 पारी में 2505 रन

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट: हेड टू हेड

कुल मैच: 44

भारत जीता: 16

साउथ अफ्रीका जीता: 18

ड्रा: 10

कोई परिणाम नहीं: 0

भारतीय टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप

साउथ अफ्रीकी टेस्ट टीम

टोनी डी ज़ोरज़ी, टेम्बा बावुमा, एडेन मार्कराम, ज़ुबैर हमज़ा, डेवाल्ड ब्रेविस, सेनुरान मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन, रयान रिकेल्टन, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, साइमन हार्मर