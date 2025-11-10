विज्ञापन

विराट कोहली को कॉफी विद करण में कभी नहीं बुलाएंगे करण जौहर? बोले- जो हुआ है उसके बाद...

कॉफी विद करण में अनुष्का शर्मा कई बार शिरकत कर चुकी हैं. लेकिन एक्ट्रेस के पति और क्रिकेटर विराट कोहली करण जौहर के शो में अभी तक नजर नहीं आए हैं.

नई दिल्ली:

फिल्ममेकर करण जौहर का हिट टॉक शो कॉफी विद करण काफी चर्चा में रहा है, जिसमें कई सेलेब्स ने शिरकत की. लेकिन इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली नजर नहीं आए. हालांकि अनुष्का शर्मा कई बार शो का हिस्सा बन चुकी हैं. लेकिन हाल ही में करण जौहर ने खुलासा किया कि क्यों शो में आने के लिए विराट कोहली को अप्रोच नहीं किया गया. वहीं इसका कारण हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ा है. करण जौहर ने सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट सर्विंग इट अप विद सानिया में विराट कोहली को ना बुलाने का कारण बताया.

करण जौहर से जब सानिया मिर्जा ने पूछा कि वह कौन से सेलेब्रिटी हैं, जिन्हें आप शो में आप देखना चाहते हैं. लेकिन वह आने से मना कर रहे हैं. करण जौहर ने रणबीर कपूर का नाम लेते हुए कहा, वह पहले आए हैं. लेकिन पिछले तीन सीजन से उन्होंने शो में आने के लिए मना कर दिया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि आखिरी बार साल 2016 में वह रणवीर सिंह के साथ नजर आए थे.

सानिया मिर्जा ने जब करण जौहर से एक नाम लेने के लिए कहा, जो कॉफी विद करण में अब तक नहीं आए हैं तो करण जौहर ने सोचा, जिस पर सानिया ने विराट कोहली का नाम लिया. इस पर करण जौहर ने कुबूल किया कि उन्होंने क्रिकेटर को कभी शो में नहीं इनवाइट किया. वह कहते हैं, मैंने कभी विराट से नहीं पूछा और हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के साथ जो भी हुआ उसके बाद अब मैं किसी क्रिकेटर को पहले कभी नहीं पूछूंगा.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2019 में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को करण जौहर के चैट शो में आने के कारण काफी ट्रोल होना पड़ा था. कुछ लोगों ने सैक्सिएस्ट कमेंट और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई थी. इसके कारण डिजनी प्लस हॉटस्टार से हार्दिक और केएल राहुल का एपिसोड हटाना पड़ा था. जबकि माफी मांगने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पहले ओडीआई से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था.

