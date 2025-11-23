IND vs SA ODI Series: आखिर क्यों ऋषभ पंत को नहीं बनाया गया कप्तान? रिपोर्ट में दावा- 'पिछले एक साल में...'

Why Rishabh Pant Not Became Captain for ODI Series vs South Africa: विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान होंगे. रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम का ऐलान किया. अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लगभग आठ महीने बाद वनडे टीम में वापसी करेंगे. नियमित कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के कारण सीरीज से बाहर होने के बाद राहुल को टीम की बागडोर सौंपी गई. वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल होने के चलते बाहर हैं. ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि टेस्ट टीम के उपकप्तान ऋषभ पंत, जो गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे हैं, उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है. हालांकि, चयनकर्ताओं ने केएल राहुल के साथ जाने का फैसला लिया. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें इस सीरीज के लिए कौन उपकप्तान है, यह नहीं बताया गया है. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो राहुल के डिप्टी की भूमिका में पंत होंगे.

आखिर क्यों ऋषभ पंत को नहीं मिली कमान

राहुल को कप्तानी छोटी सीरीज को ध्यान में रखकर दी गई है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया,"राहुल को एक बार ही कप्तानी सौंपी गई है और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए. ऋषभ (पंत) के नाम पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने पिछले एक साल में केवल एक ही वनडे खेला है. चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट ठीक हो जाएगी और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे."

अक्षर- बुमराह को आराम

यह सीरीज 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी और इसके बाद रायपुर (तीन दिसंबर) और विशाखापत्तनम (छह दिसंबर) में मैच होंगे. जडेजा अंतिम दफा वनडे में मार्च में दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेले थे. उनकी वापसी इसलिए संभव हुई क्योंकि बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है.

अक्षर हाल में भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे जिससे उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम दिया गया है. यह 31 वर्षीय खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स टेस्ट में भारत की चार स्पिनर वाली योजना (कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा) का हिस्सा था.

कुलदीप और सुंदर दोनों को वनडे टीम में शामिल किया गया है. हालाकि मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2023 विश्व कप फाइनल (अहमदाबाद) के बाद अब भी वनडे में वापसी के लिए इंतजार करना होगा. वह इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं. उन्हें कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया गया है.

बुमराह हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय में खेले थे. वह उस राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा थे जो दुबई में एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैच की घरेलू टेस्ट सीरीज में खेली थी. सिराज को भी कोलकाता और गुवाहाटी में दो टेस्ट खेलने के बाद आराम दिया गया है.

गायकवाड़ को शानदार प्रदर्शन का इनाम

यशस्वी जायसवाल को आगामी सीरीज में अपने एकमात्र वनडे मैचों की संख्या बढ़ाने का मौका मिल सकता है और वह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं. जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में तो थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि गिल ने रोहित के साथ पारी का आगाज किया था.

टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने वाले विराट कोहली को भी टीम में शामिल किया गया है. रुतुराज गायकवाड़ को भी टीम में जगह मिली. इस खिलाड़ी ने हाल में राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनौपचारिक वनडे सीरीज में भारत ए की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा.

तीन मैचों में गायकवाड़ ने 117, नाबाद 68 और 25 रनों की पारिया खेलीं। उन्हें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गिल और उप कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों ही चोट से उबर रहे हैं. गायकवाड़ अब तक छह वनडे खेल चुके हैं और उनका आखिरी वनडे 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था. तेज गेंदबाजी विभाग का नेतृत्व हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी करेंगे.

भारत की वनडे टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

