IND vs SA: विराट कोहली नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को मिला 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड

Kuldeep Yadav Impact Player of the Series: चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 20.78 की औसत के साथ 9 विकेट हासिल किए. वह इस सीरीज में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे. इस शानदार प्रदर्शन के लिए कुलदीप यादव को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड दिया गया. बीसीसीआई ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट कुलदीप को यह अवॉर्ड देते हुए दिख रहे हैं. बता दें, भारत ने विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका को सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे में 9 विकेट से रौंदते हुए, वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

बीसीसीआई के वीडियो में रयान टेन डोशेट ने 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड देते हुए कहा,"दोस्तों, मुझे इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज को प्रस्तुत करने का सम्मान मिला है. मेरा मानना है कि ऐसी सीरीज में जहां हर किसी ने योगदान दिया है, हम अक्सर यह कहते हैं, लेकिन इस सीरीज में आप सभी ने तीनों मुकाबलों में योगदान दिया. एक ऐसी सीरीज में जहां अधिकतर मुकाबलों में बल्लेबाजी हावी रही, इस सीरीज के 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' कुलदीप यादव हैं."

🗣️🗣️ In a series where the bat dominated, he showed his class with the ball 👌



Presenting the 𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 - 𝙆𝙪𝙡𝙙𝙚𝙚𝙥 𝙔𝙖𝙙𝙖𝙫 🏅



🔽 Watch | #TeamIndia | #INDvSA | @imkuldeep18 | @IDFCFIRSTBank https://t.co/UiT35NFZsN — BCCI (@BCCI) December 7, 2025

इस अवॉर्ड को हासिल करने के बाद कुलदीप यादव ने कहा,"मेरी तरफ से कुछ खास नहीं है. विराट भाई और जैसू (यशस्वी जायसवाल) को बधाई, उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली."

कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए वनडे मैच में 68 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे. इसके बाद उन्होंने दूसरे मुकाबले में 78 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. कुलदीप यादव ने सीरीज के अंतिम मुकाबले में 4 विकेट निकालकर भारत को 2-1 से सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई. कुलदीप यादव अब तक भारत की तरफ से 117 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 26.29 की औसत के साथ 191 विकेट हासिल किए हैं.

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाई, जिसके बाद वनडे सीरीज को जीतकर हिसाब बराबर किया. अब दोनों देशों के बीच कटक (9 दिसंबर), न्यू चंडीगढ़ (11 दिसंबर), धर्मशाला (14 दिसंबर), लखनऊ (17 दिसंबर) और अहमदाबाद (19 दिसंबर) में पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.

यह भी पढ़ें: कोई इतना अनलकी कैसे हो सकता है...जो रूट का यह रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश, लिस्ट में दूसरा नाम कपिल देव का

यह भी पढ़ें: IND vs SA T20I Series: 9 दिसंबस से शुरू होगा टी20 का रोमांच, जानें कब और कहां होंगे मुकाबले, रिकॉर्ड से लेकर शेड्यूल तक जानें तमाम बातें