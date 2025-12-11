IND vs SA, 2nd T20I Pitch Report: चंडीगढ़ की नई पिच क्या असर दिखाएगी, किस टीम की होगी जीत? बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें सबकुछ

IND vs SA, 2nd T20I, Match Prediction: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टी-20 मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. पहले मैच में जीत के बाद भारतीय टीम अब दूसरे मैच को जीतने की कोशिश में होगी. भारत के गेंदबाजों ने पहले मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी. अब दूसरे टी-20 में भारत के बल्लेबाज धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर अफ्रीकी गेंदबाजों के होश उड़ाने की कोशिश करेंगे. न्यू चंडीगढ़ में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है.

न्यू चंडीगढ़ में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की खासित क्या है ?

न्यू चंडीगढ़ में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लगभग 40 एकड़ में फैला है और इसमें लगभग 38,000 दर्शक बैठ सकते हैं. इसमें तीन-टियर वाली बैठने की व्यवस्था है, जिसमें हरभजन सिंह स्टैंड और युवराज सिंह स्टैंड जैसे नाम वाले स्टैंड हैं, जो इस जगह को एक मज़बूत लोकल पहचान देते हैं. स्टेडियम को 2024 में महाराजा यादवेंद्र सिंह के सम्मान में यह नाम मिला, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और पटियाला के आखिरी शासक थे.

महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच क्या असर दिखाएगी ?

इस वेन्यू की पिच आमतौर पर बल्ले और गेंद के बीच संतुलन बनाकर रखती है. तेज़ गेंदबाज़ों को शुरुआती ओवरों का फायदा मिलेगा. क्योंकि पिच अच्छी गति, उछाल और कैरी देती है. लाइट्स में, गेंद स्विंग और सीम कर सकती है, जिससे नई गेंद के तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी. इसके अलावा बल्लेबाज भी इस पिच पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. बल्लेबाज़ उछाल पर भरोसा कर सकते हैं और आज़ादी से तेज़ी से रन बना सकते हैं, जिससे अक्सर पहली पारी का टोटल 165 से 180 के आसपास पहुंच जाता है. ओस होने पर, टोटल 190 से ऊपर जा सकता है क्योंकि गेंद को पकड़ना गेंदबाज़ों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. जब सतह घिसने लगती है तो स्पिनर्स गेम में आते हैं. यानी स्पिनर्स भी इस पिच के बर्ताव का फायदा उठा सकते हैं. 2025 IPL सीज़न के आंकड़ों को देखा जाए तो तेज़ गेंदबाज़ों ने यहां ज़्यादा विकेट लिए और कुल रन रेट 8.70 के करीब था, जो दिखाता है कि यह पिच कितनी डायनामिक हो सकती है.

महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड

इस मैदान पर 23 T20 मैच खेले गए हैं, हालांकि यहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है. पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 15 मैच जीते हैं, जबकि चेज़ करने वाली टीमों ने 8 बार जीत हासिल की है. इस वेन्यू पर सबसे ज़्यादा टीम टोटल 238 रन 2 विकेट है जो जम्मू और कश्मीर ने 2022 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया था. IPL में, सबसे बड़ा स्कोर 219 रन 6 विकेट रहा है जो पंजाब किंग्स ने 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बनाया था.

मौसम कैसा रहेगा ?

न्यू चंडीगढ़ में मौसम अच्छा रहेगा. दिन में आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है और तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. जैसे-जैसे शाम होगी, तापमान कम होकर ठंडा हो जाएगा, जिससे खिलाड़ियों और फैंस के लिए माहौल सुहाना हो जाएगा. रात में ओस मैदान पर रहेंगे. जिससे टॉस भी अहम हो जाएगा.

अर्शदीप सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए बड़ा दिन

यह अर्शदीप सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे कुछ भारतीय खिलाड़ियों के लिए घर वापसी होगी. इसके बावजूद, खिलाड़ी और भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. यह सीरीज़ अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. भारतीय टीम 7 फरवरी को वर्ल्ड T20 के पहले मैच में यूनाइटेड स्टेट्स का स्वागत करने से पहले इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 और मैच खेलेगी.

कप्तान सूर्यकुमार यादव पर रहेगी नजर

इस साल सूर्या का बल्ला खामोश रहा है. ऐसे में आज दूसरे मैच में सूर्यकुमार यादव पर बड़ा स्कोर बनाने का दवाब होगा. इस साल सूर्यकुमार यादव ने एक भी अर्धशतक नहीं जमाया है, यही कारण है कि सूर्या को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं. आजके मैच में कप्तान साहब को धमाका करने की जरूरत है.

किस टीम की होगी जीत?

जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने पहले टी-20 में गेंदबाजी की थी उसे देखते हुए 80 फीसदी मैच का विजेता इस मैच में भी भारत है. भारत के बल्लेबाज इस मैदान पर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे. खासकर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए यह होम ग्राउंड होगा. ऐसे में दोनों बल्लेबाज अपने दर्शकों के बीच तूफानी बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे.

भारत की संभावित इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

साउथ अफ्रीकी की संभावित इलेवन

क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्कराम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेन्सन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी