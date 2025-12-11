IND vs SA, 2nd T20I: सूर्यकुमार यादव के पास टी-20 का तूफानी रिकॉर्ड बनाने का मौका, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Suryakumar Yadav Upcoming record: न्यू चंडीगढ़ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी-20 मैच खेला जाएगा. इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर सूर्यकुमार यादव पर रहेगी. इस साल सूर्या अपने बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं जमा पाए हैं. जिसके कारण उनके ऊपर एक बेहतरीन पारी खेलने का दबाव होगा. भले ही सूर्या दबाव में हैं लेकिन आज यदि उनके बल्ले से रन निकले हैं तो दो महारिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो जाएगे.

सूर्यकुमार यादवके पास इतिहास रचने का मौका

सूर्यकुमार यादव आज अगर 47 रन बना पाने में सफल रहे तो 9000 टी20 रन पूरा करने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बन जाएंगे. उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन टी-20 में 9000 रन पूरा करने में सफल रहे हैं.

इसके अलावा सूर्या यदि दूसरे टी-20 मैच में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर चौके और छक्कों की बरसात करने में सफल रहे और 5 छक्के लगाने में सफल रहे तो टी-20 में 400 छक्के पूरा करने में सफल हो जाएंगे. सूर्या ने अबतक 395 छक्के टी-20 में लगाए हैं. वो ऐसा करने वाले भारत को तीसरे बल्लेबाज होंगे. उनसे पहले टी-20 में 400 से ज्यादा छक्के रोहित शर्मा, विराट कोहली लगा चुके हैं.

टी-20 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज

रोहित शर्मा 547 छक्के

विराट कोहली 435 छक्के

सूर्यकुमार यादव 395 छक्के

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, संजू सैमसन

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन

मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा