3 minutes ago

India vs South Africa LIVE, 2nd Test, Day 2: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में आपका स्वागत है. पहले दिन के स्टंप तक मेहमान टीम ने 81.5 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए हैं. सेनुरन मुथुसामी 45 गेंद में 25, जबकि काइल वेरेन 4 गेंद में 1 रन बनाकर नाबाद हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी एडन मारक्रम (38), रायन रिकलटन (35), ट्रिस्टन स्टब्स (49), कैप्टन टेम्बा बवूमा (41), टोनी डीजॉर्जी (28) और वियान मुल्डर (13) हैं. भारत की तरफ से पहला दिन के स्टंप तक कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 सफलता प्राप्त की है. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जाडेजा ने क्रमशः 1-1 विकेट लिए हैं. (Live Cricket Score) 

South Africa Tour of India 2025 LIVE Updates: IND vs SA LIVE Score, 2nd Test Match Day 2, Straight from Guwahati ACA Stadium

Nov 23, 2025 09:02 (IST)
IND vs SA Live Score: गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन के खेल का आगाज

दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है. भारतीय गेंदबाज अफ्रीकी पारी को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे. सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन क्रीज पर बने हुए हैं.

साउथ अफ्रीका 248/6

Nov 23, 2025 08:41 (IST)
नमस्कार!

गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन में आपका स्वागत है. खेल का लाइव रोमांच 9 बजे से देखने को मिलेगा. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ. 

