India vs South Africa LIVE, 2nd Test, Day 2: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में आपका स्वागत है. पहले दिन के स्टंप तक मेहमान टीम ने 81.5 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए हैं. सेनुरन मुथुसामी 45 गेंद में 25, जबकि काइल वेरेन 4 गेंद में 1 रन बनाकर नाबाद हैं. आउट होने वाले खिलाड़ी एडन मारक्रम (38), रायन रिकलटन (35), ट्रिस्टन स्टब्स (49), कैप्टन टेम्बा बवूमा (41), टोनी डीजॉर्जी (28) और वियान मुल्डर (13) हैं. भारत की तरफ से पहला दिन के स्टंप तक कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 सफलता प्राप्त की है. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जाडेजा ने क्रमशः 1-1 विकेट लिए हैं. (Live Cricket Score)

