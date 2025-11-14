IND vs SA LIVE, 1st Test, Day 1: खेल शुरु, मारक्रम और रिकलटन भारतीय गेंदबाजों की ले रहे हैं परिक्षा

IND vs SA LIVE Score, 1st Test Day 1, South Africa Tour of India 2025: पहले टेस्ट मैच का खेल शुरु हो चुका है. विपक्षी टीम की तरफ से एडन मारक्रम और रायन रिकलटन पारी का आगाज कर रहे हैं, जबकि भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर डाला. दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की परिक्षा ले रहे हैं.

इससे पहले ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आज अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा टॉस जीतने में कामयाब रहे. उसके बाद उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया

भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉस गंवाने के बाद निराश नजर आए और हताशा व्यक्त करते हुए मजाक में कहा कि शायद अब वह WTC फाइनल में ही टॉस जीतेंगे. (Live Cricket Score)

कोलकाता टेस्ट के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 वॉशिंगटन सुंदर, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जडेजा, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मार्करम, 2 रियान रिकलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डे ज़ॉर्जी, 5 तेंबा बवूमा (कप्तान), 6 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 7 वियान मुल्डर, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को यानसन, 10 केशव महाराज और 11 कॉर्बिन बॉश.

South Africa Tour of India 2025 LIVE Updates: IND vs SA LIVE Score, 1st Test Match Day 1, Straight from Eden Gardens Kolkata