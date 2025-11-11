विज्ञापन
IND vs SA: हाशिम अमला ने चुने टेस्ट क्रिकेट के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जो रूट नहीं, इस दिग्गज को बताया नंबर वन

Hasim Amla All-Time Top 3 Test batsman All Time: साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला ने वर्तमान टेस्ट क्रिकेट से अपने पसंदीदा बल्लेबाजों का चुनाव किया है. अमला ने टेस्ट के टॉप तीन बल्लेबाजों को लेकर अपनी राय दी है.

Top 3 Test batsman All Time by Hasim Amla (Who makes Hashim Amla’s top 3 Test batters)
  • हाशिम अमला ने टेस्ट क्रिकेट के शीर्ष तीन बल्लेबाजों में स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन को चुना है
  • अमला ने भारतीय खिलाड़ियों में से किसी को भी अपने टॉप तीन टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में शामिल नहीं किया है
  • स्टीव स्मिथ ने 119 टेस्ट मैचों में 10477 रन बनाए हैं, जिनमें 36 शतक और 43 अर्धशतक शामिल हैं
Hasim Amla Picks All-Time Top 3 Test batsman: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले हाशिम अमला का बयान वायरल हो रहा है. पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज हाशिम अमला ने टेस्ट क्रिकेट के टॉप तीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चुनाव किया है. चौंकाते हुए अमला ने अपने टॉप तीन बल्लेबाजों में किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी है. पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज हाशिम अमला ने पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का चुनाव किया है. नंबर 2 पर अमला ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का चयन किया है तो वहीं, नंबर 3 पर पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज हाशिम अमला की पसंद कोई और नहीं बल्कि केन विलियमसन बने हैं. 

हाशिम अमला ने  ने स्मिथ को लेकर कहा कि, "ईमानदारी से कहूं तो मुझे टेस्ट में स्मिथ की बल्लेबाजी काफी पसंद है. स्मिथ मेरे नजर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी हैं. इसके बाद मैं नंबर 2 पर जो रूट का चुनाव करुंगा, फिर से वह एक महान टेस्ट बल्लेबाज हैं. यकीनन तीसरे नंबर पर मैं केन विलियमसन को रखूंगा."

स्टीव स्मिथ के टेस्ट करियर की बात की जाए तो इस बल्लेबाज ने अबतक 119 मैच खेलकर कुल 10477 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 36 शतक और 43 अर्धशतक दर्ज है. वहीं, जो रूट ने टेस्ट में 158 मैच खेलकर कुल 13543 रन बनाए हैं. रूट के नाम टेस्ट में 39 शतक और 66 अर्धशतक दर्ज है.

Photo Credit: AFP

इसके अलावा न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के नाम टेस्ट में 105 मैच खेलकर 9276 रन बनाए हैं. विलियमसन ने टेस्ट में 33 शतक और 37 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है. 

टॉप तीन में कोई भारतीय नहीं

हाशिम अमला ने वर्तमान टेस्ट क्रिकेट में टॉप तीन बल्लेबाजों में कोहली का चुनाव न करके चौंका दिया है. बता दें कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेलकर कुल 9230 रन बनाए हैं, टेस्ट में कोहली के नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज है. 

