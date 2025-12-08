IND vs SA: विराट कोहली का महारिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे अभिषेक शर्मा! कप्तान सूर्या भी छूट जाएंगे पीछे, ऐसा करते ही मचाएंगे तहलका

MOST RUNS IN T20s A YEAR by Indian: साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में फैंस की नजरें अभिषेक शर्मा पर जरूर होंगी. बाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज का मेहमान टीम के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं है. लेकिन इस साल वो जबरदस्त फॉर्म में हैं. ऐसे में वो कटक में 9 दिसंबर से शुरू होने वाली सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं, यह देखना मजेदार होगा. वहीं अभिषेक शर्मा की नजरें इस सीरीज में विराट कोहली के महारिकॉर्ड पर होगी. इसके अलावा अगर अभिषेक पहले मैच में 4 रन बना लेते हैं तो वह कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी पछाड़ देंगे.

अभिषेक शर्मा ने इस साल 37 टी20 मैचों की 36 पारियों में 42.82 की औसत और 204.22 की स्ट्राइक रेट से 1499 रन बनाए हैं. अभिषेक ने इस साल 3 शतक और 9 अर्द्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 148 का है. अगर अभिषेक कटक में 5 रन बना लेते हैं तो वह टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में कप्तान सूर्यकुमार यादव को पीछे छोड़ देंगे. सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 41 मैचों में 45.54 की औसत और 175.99 की स्ट्राइक रेट से 1503 रन बनाए थे. सूर्या के बल्ले से 2022 में 2 शतक और 12 अर्द्धशतक आए हैं.

अभिषेक शर्मा, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों में सिर्फ 97 रन बनाए हैं, अगर वो इस सीरीज में 116 रन बना लेते हैं तो वह किंग कोहली को भी पीछे छोड़ देंगे. विराट कोहली ने 2016 में 31 टी20 मैचों की 29 पारियों में 1614 रन बनाए थे. उनका औसत इस दौरान 89.66 का रहा था और स्ट्राइक रेट 147.12 का. कोहली के बल्ले से 2016 में 4 शतक और 14 अर्द्धशतक आए हैं. कोहली ने 2016 में आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन किया था. 2016 सीजन में कोहली ने 973 रन बनाए थे.

वहीं एक कैलेंडर ईयर में टी20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर निकोलस पूरन हैं. निकोलस पूरन ने पिछले साल 76 मैचों की 74 पारियों में 40.89 की औसत और 157.39 की स्ट्राइक रेट से 2331 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 15 अर्द्धशतक आए थे.

बता दें, अभिषेक शर्मा अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से इस फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. अभिषेक ने 8 बार 50 से अधिक का स्कोर किया है. उन्होंने इस दौरान 988 रन बनाए हैं. अभिषेक के डेब्यू के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ब्रायन बेनेट (1298) पहले स्थान पर हैं. पथुम निस्सांका (1064) दूसरे स्थान पर हैं.

