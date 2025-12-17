विज्ञापन
Ind vs SA 4th T20I: शहर में अगर AQI है 'खतरनाक', क्रिकेटर इन 3 तरीकों से कर सकते हैं परफैक्ट प्रैक्टिस

India vs South Africa: लखनऊ में वॉर्म-अप के दौरान हार्दिक पांड्या मास्क पहने नजर आए. और जो हाल इन दिनों लखनऊ का है, वह दिल्ली से लेकर देश के ज्यादातर तमाम शहरों का है

Read Time: 3 mins
Ind vs SA 4th T20I: शहर में अगर AQI है 'खतरनाक', क्रिकेटर इन 3 तरीकों से कर सकते हैं परफैक्ट प्रैक्टिस
India vs south Africa: हार्दिक पांड्या लखनऊ में मास्क पहने नजर आए

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच बहुत ही ज्यादा खराब वायु प्रदूषण के कारण समय पर शुरू नहीं हो सका. इकाना स्टेडियम के ऊपर खराब प्रदूषण के साथ-साथ धुंध ने भी बराबर अपना प्रकोप बनाए रखा और इससे मामला और ज्यादा खराब हो गया. बहरहाल, मैच के दिन लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगभग 400 के ऊपर रहा और या मानक 'खतरनाक' श्रेणी में आता है. वैसे इन दिनों वायु प्रदूषण के मामले में क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या रांची और क्या मेरठ, सभी जगह कमोबेश ऐसा ही हाल है. ऐसे में क्रिकेटरों सहित तमाम खिलाड़ियों के लिए बड़ी  समस्या पैदा हो जाती है कि वह इस सूरत में अपना अभ्यास कैसे  जारी रखें. चलिए जान लीजिए जब AQI इतना ज्यादा खतरनाक हो जाए, तो खिलाड़ी के सामने  अभ्यास के क्या विकल्प रह जाते हैं

1. इनडोर प्रैक्टिस 

एयर क्वालिटी खतरनाक होने की सूरत में क्रिकेटरों के लिए सर्वश्रेष्ठ जगह इनडोर प्रैक्टिस है. इन दिनों शहरों में इनडोर अकादमी होती है, जहां नेट्स के साथ-साथ टर्फ, फर्श पिच भी उपलब्ध रहती हैं. मॉडर्न ऐरा में बॉलिंग मशीन भी आ गई हैं, जिनका इस्तेमाल खिलाड़ी बारिश के दिनों में करते हैं. ये जगह वातानुकूलित और बाकी तमाम और उपकरणों से सुसज्जित रहती हैं और खुले मैदान के मुकाबले किसी भी खेल के खिलाड़ी के लिए तुलनात्मक रूप से कहीं जयादा सुरक्षित विकल्प है. इससे खिलाड़ी विशेष की प्रैक्टिस की लय नहीं बिगड़ती और सेहत भी दुरुस्त रहती है.

2. फिटनेस और कंडीशनिंग

जब मौसम इतना ज्यादा खराब हो, तो इनडोर में फिटनेस पर काम करने के लिए यह खिलाड़ियों के लिए वरदान की तरह है.खिलाड़ी अलग-अलग तरही एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसमें कॉर्डियो, शटल रनिंग, रोप, मेडिसिन बॉल आदि वे एक्सरसाइज हैं, जिनके जरिए खिलाड़ी अपने स्टैमिना और लचीलेपन पर काम कर सकते हैं. और ये  तमाम एक्सरसाइज इंडोर मतलब किसी कॉम्पलैक्स, अकादमी और यहां तक कि अपने घर के कमरे में भी ये व्यायाम किए जा सकते हैं. 

 3. वीडियो एनालिसिस और अलग-अलग ड्रिल्स

खराब मौसम में आज के दौर में खिलाड़ी खुद की लय बनाए रखने के लिए वीडियो का सहारा लेकर तकनीकी खामियां दूर कर सकते हैं. खेल में अलग-अलग उपकरण और बिना उपकरण के कुछ शेडो एक्सरसाइज होती हैं, जो खिलाड़ी के शरीर का लचीलापन और दिमागी रूप से उसे खेल में बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है. खिलाड़ी इन्हें अपने घर सहित तमाम इनडोर जगहों पर कर सकते हैं. 

