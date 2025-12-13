IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला की पिच क्या असर दिखाएगी, किस टीम की होगी जीत? बल्लेबाजों की मौज या गेंदबाज करेंगे कमाल? जानें सबकुछ

- टी20 सीरीज के तीसरे मैच में धर्मशाला में अफ्रीका से भिड़ेगी, जहां गिल की बल्लेबाजी पर निगाहें होंगी.
- धर्मशाला में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है, जिससे तेज गेंदबाजों को फायदा मिल सकता है
- कप्तान सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म और उपकप्तान गिल की अस्थिरता के कारण टीम में चयन को लेकर दबाव बढ़ा है
भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो सब की निगाहें शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर होगी जो इस प्रारूप में खुद को साबित कर चुके संजू सैमसन की जगह लेने के बाद अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने में नाकाम रहे है. गिल को सीरीजके बाकी बचे तीनों मैचों में एकादश में जगह मिलना लगभग तय है लेकिन उनके लिए चीजें आसान नहीं है. टी20 विश्व कप अब सिर्फ छह सप्ताह दूर है और यह सलामी बल्लेबाज इन मैचों में अगर लय हासिल करने में विफल रहा तो टीम दूसरी योजना पर काम करने का मन बना सकती है.
धर्मशाला में मौसम कैसा रहेगा
धर्मशाला में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का पूर्वानुमान है और बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम के भीतर माहौल गर्म होगा. कप्तान सूर्यकुमार यादव की लंबे समय से चली आ रही खराब लय पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि उपकप्तान गिल अब तक भरोसा जगाने में नाकाम रहे हैं.
धर्मशाला की पिच क्या असर दिखाएगी
संजू सैमसन जैसे स्थापित सलामी बल्लेबाज की कीमत पर टीम में शामिल किए गए गिल प्रभाव छोड़ने में संघर्ष करते नजर आए हैं. एनरिच नॉर्किया, मार्को यानसन, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन और लुथो सिपामला जैसे गेंदबाजों से सजी साउथ अफ्रीकी टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण पहले ही दिखा चुकी है कि भारतीय परिस्थितियों का कैसे फायदा उठाया जाए. धर्मशाला में परिस्थितियां तेज गेंदबाजों के अनुकूल होगी. दुनिया भर की मौजूदा टी20 टीमों को देखे तो साउथ अफ्रीका इस बार उपमहाद्वीप में खिताब जीतने के लिए काफी मजबूत और संतुलित नजर आ रहा है.
क्विंटन डिकॉक की वापसी और उनके साथ कप्तान एडन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, डेविड मिलर और हरफनमौला यानसन की मौजूदगी ने उनकी बल्लेबाजी को बेहद खतरनाक बना दिया है. वर्ल्ड कप से पहले अब भारत के पास सिर्फ आठ मैच बचे हैं. ऐसे में मुख्य कोच गौतम गंभीर के सामने कठिन चुनौतियां हैं. खराब फॉर्म से जूझ रहे शीर्ष क्रम के दो बल्लेबाजों को एक साथ खिलाना शायद टीम के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है.
सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल पर रहेगी नजर
कप्तान होने के नाते सूर्यकुमार यादव को एक साल से खराब फॉर्म के बावजूद विश्व कप तक कुछ हद तक सुरक्षा मिलने की संभावना है. लेकिन यह छूट गिल को मिलना मुश्किल है क्योंकि वह एशिया कप से पहले तक पारी का आगाज करने के लिए मूल विकल्प नहीं थे. छोटे प्रारूप की टीम में उनकी वापसी अब ऐसे फैसले की तरह दिख रही है, जिसमें बिना जरूरत एक संतुलित संयोजन से छेड़छाड़ की गई. गिल को अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के फैसले को सही साबित करने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा, इंग्लैंड के खिलाफ एक खराब सीरीज के बाद संजू सैमसन को बाहर करने का निर्णय अब भी सवालों के घेरे में है. टेस्ट और वनडे में कलात्मक बल्लेबाजी करने वाले कप्तान गिल को टी20 प्रारूप में दोबारा खुद का ढालना होगा।. उन्हें बाकी तीन में से कम से कम दो मैचों में बड़ी पारियां खेलनी होंगी. ऐसा नहीं हुआ तो सैमसन की वापसी या फिर 165 की शानदार टी20 अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइक रेट वाले यशस्वी जायसवाल को न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिल सकता है.
गंभीर की रणनीति पर होगी सबकी नजर
भारतीय कोच गंभीर की पहचान मजबूत फैसले लेने की है लेकिन दूसरे टी20 में अक्षर पटेल को नंबर तीन बल्लेबाजी के लिए भेजने को एक बड़ी रणनीतिक चूक की तरह देखा जा रहा है. इस फैसले की काफी आलोचना हुई है और उम्मीद है कि तीसरे मैच में इस तरह का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा. सूर्यकुमार के फिर से नंबर तीन पर लौटने की संभावना है, जहां उन्होंने काफी सफलता हासिल की है. इसी तरह बल्लेबाजी क्रम में अत्यधिक फेरबदल के चलते शिवम दुबे को नंबर आठ पर भेजना भी एक कमजोर फैसला रहा, जिसे अगले मैच में सुधारने की जरूरत होगी.
कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है. भारतीय टीम प्रबंधन आठवें क्रम तक बल्लेबाजी करने की क्षमता वाला खिलाड़ी चाहता है ऐसे में कलाई के इस खब्बू स्पिनर को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है. धर्मशाला में भी कुलदीप को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के साथ उन्हें खिलाने से बल्लेबाजी संतुलन बिगड़ सकता है. अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन इस सीरीज में खास नहीं रहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम प्रबंधन जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद हार्दिक पांड्या को सौंपते हुए, कुलदीप यादव के लिए एकादश में जगह बना पाता है या नहीं.
धर्मशाला में किस भारतीय ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
धर्मशाला में टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं. अय्यर ने इस मैदान पर 2 मैच खेलकर 147 रन बनाने में सफलता हासिल की है. वहीं, रोहित शर्मा ने इस मैदान पर टी-20 इंटरनेशनल में 3 मैच खेलकर 112 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, संजू सैमसन ने यहां टी-20 इंटरनेशनल में 2 मैच खेलकर 57 रन बनाए हैं.
धर्मशाला में टी-20 इंटरनेशनल मैच
धर्मशाला में 10 टी20 इंटरनेशनल मैच भारत ने खेले हैं जिसमें केवल 2 मैच में भारत को जीत मिली है. आखिरी बार भारत ने इस मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था जिसमें साउथ अफ्रीका ने भारत ने 7 विकेट से हराया था.
टीम इस प्रकार हैं:
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, संजू सैमसन।
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मारक्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, लूथो सिपामला, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश, ओटनील बार्टमैन।
मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा
