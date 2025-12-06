IND vs SA 3rd ODI: जायसवाल का शतक के साथ ही स्पेशल रिकॉर्ड, कारनामा करने वाले सिर्फ छठे भारतीय, अब क्या करेंगे सेलेक्टर्स

शुरुआती दोनों वनडे मैचों में नाकामी के बाद लेफ्टी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर फैंस उंगली उठा रहे थे. दरअसल लेफ्टी बल्लेबाज को लेकर बहुत लंबे समय से मौका न देने पर फैंस खासे नाराज थे. पंडित भी कह रहे थे कि जायसवाल का हक मारा जा रहा है, लेकिन जब वह रांची और रायपुर में नाकाम रहे, तो यही आलोचक उन्हें लेकर सवाल करने लगे कि वह मौके गंवा रहे हैं. बहरहाल, सिर्फ चौथे ही वनडे में शतक जड़कर जायसवाल ने तमाम आलोचकों को करारा जवाब देते हुए सेलेक्टरों को अच्छी-खासी बड़ी टेंशन दे भी दे दी.

यह कारनामा बड़ा है!

जायसवाल ने पारी के 36वें ओवर में कॉबिन जोश की पहली ही गेंद पर जैसे ही फाइनल लेग की ओर खेला, तो दौड़ते हुए दोनों हाथ हवा में खड़े कर दिए. उनके पहले शतक की खुशी समझी जा सकती थी, लेकिन जायसवाल को शायद ही यह पता होगा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट में सुपर से ऊपर कारनामा कर दिखाया. दरअसल वह खेल के तीनों फॉर्मेटों में शतक बनाने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज बन गए. जायसवाल के अलावा यह कारनामा करने वाले बाकी बल्लेबाज सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और शुभमन गिल हैं. लेकिन इस कारनामे के साथ ही जायसवाल को सेलेक्टरों को बहुत बड़ी टेंशन भी दे दी है.

अब सेलेक्टर क्या करेंगे?

जायसवाल के नाबाद और मैच जिताऊ शतक के बाद एक बात पर तो मुहर लग गई कि उनके टैलेंट को पूर्व में सही हक नही मिला, तो इस शतक के बाद यह भी लग रहा है कि कहीं गिल को व्हाइट-बॉल की कप्तानी देने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी गई. लेकिन यहां से सेलेक्टरों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि अब प्रबंधन शतकवीर यशस्वी जायसवाल की अनदेखी कैसे कर पाएगा? जब शुभमन गिल पूरी तरह फिट होकर अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करेंगे, तो प्रबंधन यशस्वी जायसवाल को इलेवन में कैसे समायोजित करेंगे? क्या गिल नंबर-3 पर खेलेंगे? फिर विराट कहां जाएंगे? सब झमेला ही झमेला है! सेलेक्टरों से ज्यादा मैनेजमेंट के लिए लिए एक स्पीट पेन. और इससे ज्यादा एक खिलाड़ी विशेष के हक की बात. यशस्वी जायसवाल की बात .



