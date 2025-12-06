विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 3rd ODI: 'करो-मरो मुकाबले में हमने इसे अच्छी तरह संभाला', कप्तान केएल राहुल ने बताया किस बात ने अंतर पैदा किया

KL Rahul after win: कप्तान केएल राहुल ने बताया कि जो बात टीम इंडिया शुरुआती दो मैचोें में नहीं कर सकी, वह आखिरी वनडे में करने में सफल रही

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA 3rd ODI: 'करो-मरो मुकाबले में हमने इसे अच्छी तरह संभाला', कप्तान केएल राहुल ने बताया किस बात ने अंतर पैदा किया
South Africa tour of India, 2025: केएल राहुल

केएल राहुल की कप्तानी में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. टीम इंडिया ने शनिवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को सराहा. भारत ने साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेटा. इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवरों में 66 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि कुलदीप यादव ने 10 ओवरों में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल (नाबाद 116), रोहित शर्मा (75) और विराट कोहली (नाबाद 65) की शानदार पारियों के दम पर 39.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली.

जीत के बाद केएल राहुल ने कहा,'मुझे नहीं लगता कि टॉस के बाद टीम ने मुझे कभी इतनी गर्व भरी नजरों से देखा होगा. शुरुआती दो मुकाबलों में हमें मुश्किल हालात मिले थे. इसलिए इस मुश्किल आउटफील्ड पर गेंदबाजों को ब्रेक देकर अच्छा लगा. यह विकेट अच्छा था. हम जानते हैं कि जिन टीमों के खेलने का अंदाज आक्रामक होता है, वे या तो 400 के स्कोर का पीछा कर सकती हैं, या फिर आक्रामक शॉट खेलकर आउट हो सकती हैं.'

कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की सराहना करते हुए  कहा,'प्रसिद्ध कृष्णा ने महत्वपूर्ण विकेट लिए और फिर कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी की. इसी तरह आप वनडे में विपक्षी टीमों को रोकते हैं. क्विंटन डि कॉक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. नए बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था, इसलिए उनका विकेट बहुत अहम था.' उन्होंने कहा,'सबसे संतोषजनक बात यह रही कि हमने दबाव को बहुत अच्छी तरह से संभाला. सभी मुकाबलों में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने हमें दबाव में डाला. एक मुकाबला हमारे पक्ष में नहीं रहा था, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं. हमारी योजनाएं और प्रक्रियाएं लगातार एक जैसी रही हैं. इस मुकाबले में वही तरीका अपनाना टीम के लिए फायदेमंद साबित हुआ.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Kannaur Lokesh, India, South Africa, Cricket, India Vs South Africa 12/06/2025 Insa12062025259045
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com