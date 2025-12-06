विज्ञापन
IND vs SA 3rd ODI: 'मैं इस मामले में बहुत ही खराब', कुलदीप ने स्वीकारी रोहित व साथियों की टांग खिंचाई की बात

India vs South Africa: कुलदीप यादव चाइनामैन बॉलिंग के मास्टर हैं, लेकिन इसी से जुड़े एक पहलू में वह खुद को नवसिखिया समझते हैं. खुद कुलदीप ने पारी के बीच में इस बात को स्वीकारा

South Africa tour of India, 2025:
हालिया सालों में जसप्रीत बुमराह के बाद अगर किसी एक औ बॉलर ने अपनी विश्वसनीयता को बार-बार और नियमित रूप से साबित किया है, तो वह निश्चित तौर पर कुलदीप यादव हैं. देश कोई भी हो, पिच कोई भी रही है, तो इससे ऊपर उठते हुए कुलदीप बीच-बीच में ड्रॉप होने के बावजूद खुद को साबित करते रहे. इसका बड़ा प्रमाण कुलदीप ने विशाशापट्टम में तीसरे वनडे में और सीरीज में दूसरी बार 4 विकेट लेकर दिखाया.कारनामा  बड़ा इसलिए है क्योंकि जिस पिच को 350 रनों से भरी बताया जा रहा था, उसी पर कुलदीप ने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की सांसें उखाड़ दीं. 

बहरहाल, मैच में एक और मजेदार नजारा दिखा, जब कुलदीप हर बार अंपायर द्वारा अपील ठुकराने के बाद कप्तान केएल राहुल की ओर आते दिखाई पड़े. शायद इसके पीछे वजह डीआरएस लेना था, रोहित अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सके. और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल भी हुई. इसके बाद बीच पारी के दौरान आधिकारिक ब्रॉडाकास्टर से बातचीत में कुलदीप स्वीकारते हुए कहा कि वह डीआरएस में अच्छे नहीं हैं और उन्हें खुद को दुरुस्त करने के लिए रोहित और राहुल जैसे अनुभवी लोगों की जरूरत होती है. 

कुलदीप बोले, 'डीआरएस के मामले में मैं बहुत ही ज्यादा खराब हूं और सभी साथी इसे लेकर मेरी खिंचाई करते रहते हैं. अगर गेंद पैड पर लगती है, तो मुझे लगता है कि हर गेंद स्टंप से टकरा रही है. जब आपके पास पूर्व कप्तान है. वहीं, विकेट के पीछे खासतौर पर डीआरएस के मामले में केएल राहुल निर्णय लेने में बहुत ही शानदार हैं, तो बतौर गेंदबाज आपको महसूस होता है कि हर नॉटआउट आउट ही है. ऐसे में आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग होने जरूरी हैं, जो आपको शांत रख सकें.'  

कुलदीप से जुड़ी ऐसी घटना 43वें ओवर की पांचवी गेंद पर हुई. यह यादव के कॉर्बिन बॉश के अपनी ही गेंद पर लपके जाने के ठीक दो गेंद बाद ही हुआ था. कुलदीप  राउंड-द-विकेट बॉल कर रहे थे और गेंद मिड्ल स्टंप से घूमी और एंगिडी के पैड पर आकर लगी. कुलदीप ने जोरदार अपील की और इसके बाद उन्होंने केएल से रिव्यू लेने की अपील की. राहुल इसे लेकर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे, तो रोहित ने यादव से अपने रन-अप पर जाने को कहा.और जब अगली गेंद पर भी अपील हुई, तो राहुल और रोहित दोनों ही हंसने लगे. 
 

