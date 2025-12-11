IND vs SA 2nd T20I: जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली टीम

South Africa Big Record vs India in T20I: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 51 रन से शिकस्त दी. इसी के साथ मेहमान टीम ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. वहीं इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रच दिया है और उसने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. यह दक्षिण अफ्रीका की भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में 13वीं जीत है.

भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक जीत के मामले में दक्षिण अफ्रीका अब पहले स्थान पर पहुंच गई है. गुरुवार को हुए मैच को लगातर, दोनों देशों के बीच अभी तक 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 13 बार अफ्रीकी टीम जीती है जबकि 19 बार भारत. वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 37 मैचों में 12 मौकों पर भारत को हराया है. जबकि इंग्लैंड ने 29 मैच भारत के खिलाफ खेले हैं और 12 बार उसे जीत मिली है.

T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत

13 - दक्षिण अफ्रीका (33 मैच)*

12 - ऑस्ट्रेलिया (37 मैच)

12 - इंग्लैंड (29 मैच)

10 - न्यूजीलैंड (25 मैच)

10 - वेस्टइंडीज (30 मैच)

बात अगर मैच की करें तो टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. क्विंटन डी कॉक ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ 4.1 ओवरों में 38 रन की साझेदारी की. रीजा 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद क्विंटन डी कॉक ने कप्तान एडेन मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 83 रन जोड़ते हुए मेहमानों को 121 के स्कोर तक पहुंचा दिया. मार्करम 29 रन बनाकर आउट हुए, जबकि क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन की पारी खेली.

साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर 160 रन अपने खाते में जोड़ चुकी थी. यहां से डोनोवन फेरीरा (नाबाद 30) ने डेविड मिलर (नाबाद 20) के साथ पांचवें विकेट के लिए 23 गेंदों में 53 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट निकाला. इस पारी में अर्शदीप सिंह ने एक ही ओवर में 13 गेंदें फेंकने के अनचाहे रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है. इस मामले में वह अफगानिस्तान के नवीन उल हक के साथ संयुक्त रूप से नंबर-1 पायदान पर पहुंच गए हैं.

इसके जवाब में टीम इंडिया 19.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई. भारतीय टीम 67 के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा चुकी थी. यहां से तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. उन्होंने हार्दिक पंड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की. पंड्या 20 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद तिलक वर्मा ने जितेश शर्मा के साथ 39 रन जुटाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. जितेश 27 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 5 छक्कों और 2 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से ओटनील बार्टमैन ने 24 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लुंगी एनगिडी, मार्को जानसेन और लुथो सिपामला ने 2-2 विकेट निकाले.

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd T20I: 'मैं और शुभमन गिल बेहतर...' कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे मैच में हार के बाद दिया चौंकाने वाला बयान

यह भी पढ़ें: '13 दिसंबर को' लियोनेल मेस्सी का होगा ग्रैंड वेलकम, शाहरुख खान ने दिया फैंस को खास मैसेज