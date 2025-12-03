India vs South Africa Free LIVE Telecast: भारत में यहां फ्री में देखें रायपुर वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट

India vs South Africa LIVE Telecast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच रायपुर में आज खेला जाएगा. भारतीय टीम रांची वनडे मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है. अब आज दूसरा वनडे मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी. बता दें कि रायपुर में यह दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. पिछले बार यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच खेला गया था जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी.

इंडिया Vs साउथ अफ्रीका दूसरा ODI कब और कहाँ होगा?

इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा ODI बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 को रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. मैच 1:30 PM IST पर शुरू होगा और टॉस 1:00 PM पर होगा.

भारत में कौन से टीवी चैनल IND vs SA 2nd ODI का लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे?

भारत में फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच लाइव देख सकते हैं.

भारत में फैंस इंडिया Vs साउथ अफ्रीका, 2nd ODI की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

मैच Jiohotstar पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

साउथ अफ्रीका में दर्शक इंडिया Vs साउथ अफ्रीका 2nd ODI कैसे देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका में, मैच SuperSport TV पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा.

फ्री में ऐसे कहां होगा लाइव टेलीकास्ट

DD Sports – Free-to-air TV broadcast पर मैच का लुत्फ फ्री में उठाया जा सकता है. सीरीज़ के ब्रॉडकास्ट राइट्स Star Sports Network के पास हैं, और स्ट्रीमिंग JioCinema / JioHotstar पर होती है.

साउथ अफ्रीका: एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, ओटनील बार्टमैन, टोनी डी ज़ोरज़ी, प्रेनेलन सुब्रायन

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव