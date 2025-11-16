विज्ञापन
IND vs SA 1st Test: 'कभी ऐसा नहीं दिखा...' गौतम गंभीर के पिच वाले बयान पर उलझन में अनिल कुंबले, हार पर दिया बड़ा बयान

Anil Kumble Reaction on Gautam Gambhir comments on Eden Gardens: रविवार को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच सिर्फ तीन दिन के अंदर गंवाने के बाद, जब भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए तो उनके पिच को लेकर सवाल हुआ.

IND vs SA 1st Test: 'कभी ऐसा नहीं दिखा...' गौतम गंभीर के पिच वाले बयान पर उलझन में अनिल कुंबले, हार पर दिया बड़ा बयान
Anil Kumble vs Gautam Gambhir: गंभीर के पिच वाले बयान पर उलझन में अनिल कुंबले
  • कोलकाता के ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने कहा कि यह पूरी तरह से टीम की अपेक्षा के अनुसार थी.
  • पूर्व कोच अनिल कुंबले ने कहा कि ईडन गार्डन्स की विरासत को देखते हुए पिच की स्थिति और बेहतर हो सकती थी.
  • भारत को तीसरे दिन 124 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम दूसरी पारी में 93 रनों पर आउट हो गई.
Anil Kumble Reaction on Gautam Gambhir Statement: रविवार को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच सिर्फ तीन दिन के अंदर गंवाने के बाद, जब भारतीय टीम  के मुख्य कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए तो उनके पिच को लेकर सवाल हुआ. गंभीर ने कहा कि ईडन गार्डन्स की पिच बिल्कुल वैसी ही थी, जैसी मेजबान टीम चाहती थी. हालांकि, गंभीर के इस बयान ने पूर्व मुख्य कोच और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को उलझन में डाल दिया. कुंबले ने कहा कि ईडन की विरासत को देखते हुए परिस्थितियां और अधिक बेहतर हो सकती थी. बता दें, तीसरे दिन भारत को जीत के लिए  124 रनों का लक्ष्य मिला था. लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में 93 रनों पर सिमट गई और 30 रनों से मैच हार गई. 

दो मैचों में सीरीज में टीम इंडिया अब 0-1 से पिछड़ गई है. इस मैच के बाद जियो हॉटस्टार पर कुंबले ने कहा,"अगर आप ईडन गार्डन्स की विरासत पर नज़र डालें, तो यहां कई टेस्ट मैच खेले गए हैं. मैं अंडर-19 के बच्चे के रूप में यहां आ रहा हूं और मैंने टेस्ट मैच के तीन दिनों में कभी भी इस तरह की पिच नहीं देखी." 

उन्होंने आगे कहा, "मैंने गौतम की बात सुनी, उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि टीम कुछ ऐसा ही चाहती थी. फिर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया क्योंकि मुझे पता है कि यह एक युवा टीम है."

इस दिग्गज लेग स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ हुई पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की याद दिलाचे हुए कहा,"जब आप अपनी युवा टीम को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने इंग्लैंड में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, अच्छी क्रिकेट परिस्थितियों में, असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया और 2-2 से ड्रॉ खेला."

कुंबले ने आगे कहा,"फिर जब आप यहां आते हैं, तो मुझे यकीन है कि वे ऐसी ही परिस्थितियों में भी असाधारण प्रदर्शन करते. आपको उन्हें रन बनाते रहने का आत्मविश्वास देना होगा. बल्लेबाजों को शतक बनाने का आत्मविश्वास होना चाहिए. गेंदबाजों के लिए यह चुनौतीपूर्ण होना चाहिए. विकेट तो मिलेंगे ही. वे सभी कुशल गेंदबाज हैं."

अनिल कुंबले ने यह बातें गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं. भारत की हार के बाद गंभीर से जब पिच को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने  कहा कि पिच में कोई कमी नहीं थी. गंभीर ने कहा,"देखिए तेज़ गेंदबाज़ों ने कितने विकेट लिए. मुझे नहीं लगता कि यह इतनी मुश्किल पिच थी. यह ऐसी पिच थी जिसने तकनीक और स्वभाव दोनों को चुनौती दी. जिसने भी अच्छा बचाव किया, उसने रन बनाए."

गौतम गंभीर ने आगे कहा,"मुद्दा यह है कि आपको टर्न खेलना आना चाहिए. हमने यही मांगा था, और हमें यही मिला. मुझे लगा कि क्यूरेटर काफ़ी मददगार थे, और मुझे अब भी लगता है कि विकेट चाहे जैसा भी हो, 123 का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था. मुझे लगा कि अगर आप पूरी हिम्मत से खेलेंगे, और अगर आपका डिफेंस मज़बूत है, अगर आपमें धैर्य है, तो आप ज़रूर रन बना सकते हैं."

गंभीर ने आगे कहा,"हो सकता है कि यह विकेट बहुत ज़्यादा आक्रामक न हो, जहां आप बड़े शॉट खेल सकें, लेकिन अगर आप पूरी हिम्मत से खेलेंगे, तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा विकेट है, जहां आप रन बना सकते हैं. यह बिल्कुल वैसी ही पिच है जैसी हमें चाहिए थी. यह बिल्कुल वैसी ही पिच है, और मुझे लगता है कि, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्यूरेटर बहुत मददगार थे और यही हम चाहते थे और यही हमें मिला. जब आप अच्छा नहीं खेलते, तो यही होता है."

