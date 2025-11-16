विज्ञापन

Vido: ग्लोबल सुपरस्टार सिंगर एकॉन की स्टेज पर फैंस ने उतारी पैंट, भड़के लोग, कहा-यह प्यार नहीं, हैरेसमेंट है...

एकॉन का बेंगलुरु में शुक्रवार को उनके परफॉर्मेंस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फैंस उनके गाने के दौरान उनकी पैंट खींचते हुए दिखाई दे रहे थे.

नई दिल्ली:

Akon India Tour 2025 Performance: एकॉन इंडिया टूर 2025: सेनेगल-अमेरिकी संगीतकार एकॉन अपने इंडिया टूर 2025 के तहत 16 नवंबर को मुंबई में अपना आखिरी परफॉर्मेंस देंगे. उनकी यात्रा 9 नवंबर को दिल्ली और फिर 14 नवंबर को बेंगलुरु में शुरू हुई थी. बेंगलुरु में शुक्रवार को उनके परफॉर्मेंस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फैंस उनके गाने के दौरान उनकी पैंट खींचते हुए दिखाई दे रहे थे. इंस्टाग्राम यूजर जुमैर खाजा ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह डेविड गुएटा के साथ अपना संयुक्त गीत "सेक्सी बिच" गा रहे थे. परफॉर्मेंस के के दौरान आगे बैठे फैंस उनकी पैंट उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एकॉन ने अपना आपा नहीं खोया और अपना गाना गाते रहे.

नेटिज़न्स ने कैसी प्रतिक्रिया दी?
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही नेटिज़न्स ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया और इसकी निंदा की और इसे उत्पीड़न करार दिया. एकॉन एक अंतरराष्ट्रीय संगीतकार हैं जो भारत में परफ़ॉर्म के लिए आए थे. एक यूज़र ने लिखा, "यह दुखद है, वे उन्हें मंच पर लाइव परेशान कर रहे थे. वह एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार हैं जो उनके लिए परफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वे उन्हें परेशान कर रहे हैं." एक अन्य यूज़र ने लिखा, "यह क्या है भाई? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है." हालांकि, अन्य दर्शकों ने यह भी बताया कि एकॉन पूरे समय लिप-सिंक करते दिख रहे थे.

भारत में परफ़ॉर्म करने पर एकॉन
भारत में अपने शो से पहले, एकॉन ने कहा था, "भारत ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है - यह मेरे दूसरे घर जैसा है. यहां की ऊर्जा, संस्कृति, फैंस... यह सब एक अलग ही स्तर का है. मैं वापस आकर और आप सभी के लिए लाइव परफ़ॉर्म करने के लिए बेहद उत्साहित हूं. यह टूर कुछ खास होने वाला है - आइए मिलकर इतिहास रचें!" 
 

Akon, Akon Singer, Akon India Tour 2025 Performance, Akon India Tour 2025 Performance News, Akon India Tour 2025 Performance Video
