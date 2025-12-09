विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 1st T20I: भारत बनाम द.अफ़्रीका: क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में!

India beat South Africa by 101 Runs: भारत ने मेहमान दक्षिण अफ़्रीकी टीम को 101 रनों से हराकर कटक में बड़ी जीत दर्ज कर ली. इसके साथ ही पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ में टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त भी हासिल हो गई.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs SA 1st T20I: भारत बनाम द.अफ़्रीका: क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में!
India beat South Africa by 101 Runs: भारत बनाम द.अफ़्रीका: क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में!
  • टीम इंडिया ने कटक में दक्षिण अफ़्रीका को 101 रनों से हराकर पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल की
  • बुमराह ने तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100 से अधिक विकेट लेकर विश्व के पांचवें गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया
  • अभिषेक शर्मा ने टी-20 में एक कैलेंडर ईयर में 1500 रन पूरे कर विराट कोहली के बाद यह उपलब्धि हासिल की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कटक टी-20 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ़्रीका की उस टीम को शिकस्त दी जिसने टेस्ट सीरीज़ में भारत को 2-0 से हराया और वनडे में भी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी. भारत ने मेहमान दक्षिण अफ़्रीकी टीम को 101 रनों से हराकर कटक में बड़ी जीत दर्ज कर ली. इसके साथ ही पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ में टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त भी हासिल हो गई. टीम इंडिया के फ़ैन्स प्रोटियाज़ से ज़रूर कह रहे होंगे, 'क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में!' 

मुश्किल हो सकती थी कटक में जीत

मौजूदा टी-20 वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर-1 टीम को टी-20 में शिकस्त दे पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं. कटक में टीम इंडिया की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि, टीम को यहां ना तो शुरुआत अच्छी मिली थी, ना उसके बैटर्स ने दक्षिण अफ़्रीका के सामने कोई बड़ा चैलेंजिंग टोटल खड़ा किया था और ओस की वजह से गेंदबाज़ी भी आसान नहीं मानी जा रही थी.

कटक में बने कई रिकॉर्ड 

कटक में शुरुआत में जहां टीम इंडिया की जीत मुश्किल नज़र आ रही थी. वहीं टीम इंडिया के स्टार्स ने कई रिकॉर्ड भी बनाये. जीनियस जसप्रीत बुमराह ने मैच में 3 ओवरों में सिर्फ़ 17 रन खर्च कर अपने नाम 101 विकेट कर लिए. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह के नाम तीनों फॉर्मैट में 100 प्लस विकेट (टेस्ट में 234, वनडे 149 और टी-20 में 101 विकेट) हो गए हैं. 

जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप के बाद टी-20 में 100 प्लस विकेट लेने वाले भारत के दूसरे और तीनों फॉर्मैट में 100 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज़ बन गए हैं. मैच के बाद अर्शदीप ने प्रेज़ेन्टेशन टाइम में बताया कि  उन्होंने बुमुराह से कहा,'वेलकम टू द क्लब!'

छा गए बुमराह- तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100+ विकेट

  • 1.    लसिथ मलिंगा- श्रीलंका
  • 2.    टिम साउथी- न्यूज़ीलैंड
  • 3.    शाकिब अल हसन- बांग्लादेश
  • 4.    शाहीन अफरीदी- पाकिस्तान
  • 5.    जसप्रीत बुमराह- भारत

अभिषेक शर्मा के लिए रहा शानदार साल 2025

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में 1 रन बनाने के साथ ही टी20 में एक कैलेंडर ईयर में 1500 रन पूरा कर लिया और पारी के दौरान 5 रन बनाने के साथ ही सूर्यकुमार यादव को पछाड़ कर ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली है. अभिषेक शर्मा ने पिछले साल ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ़ 2024 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था और अब वो 37 पारी में 42 की औसत से 1500 रन का आंकड़ा छू चुके हैं.

बाउंड्री का बादशाह बने पांड्या

हार्दिक पंड्या ने कटक में प्रोटियाज़ के ख़िलाफ़ 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए जिसमें 4 बड़े छक्के जड़े. इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल करियर में उन्होंने छक्कों का सैकड़ा भी पार कर लिया. ये कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. 

टी-20 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले धुरंधरों की लिस्ट में रोहित शर्मा (205) अव्वल नंबर पर हैं.  जबकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव (155) दूसरे और किंग विराट कोहली (124) छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. इत्तिफ़ाकन हार्दिक पांड्या के नाम अब टी-20 में 99 विकेट भी हैं. एक और विकेट लेकर वो 100 विकेट लेने वाली एलीट क्लब में भी शामिल हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन vs जितेश शर्मा, T20 वर्ल्ड कप में कौन होगा भारत का विकेटकीपर? जानें किसका रिकॉर्ड है दमदार

यह भी पढ़ें: IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now