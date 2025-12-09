IND vs SA 1st T20I: भारत बनाम द.अफ़्रीका: क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में!

कटक टी-20 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ़्रीका की उस टीम को शिकस्त दी जिसने टेस्ट सीरीज़ में भारत को 2-0 से हराया और वनडे में भी टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी. भारत ने मेहमान दक्षिण अफ़्रीकी टीम को 101 रनों से हराकर कटक में बड़ी जीत दर्ज कर ली. इसके साथ ही पांच टी-20 मैचों की सीरीज़ में टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त भी हासिल हो गई. टीम इंडिया के फ़ैन्स प्रोटियाज़ से ज़रूर कह रहे होंगे, 'क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में!'

An emphatic win in the #INDvSA T20I series opener 🥳#TeamIndia register a 1⃣0⃣1⃣-run victory in Cuttack to go 1⃣-0⃣ up 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/tiemfwcNPh

मुश्किल हो सकती थी कटक में जीत

मौजूदा टी-20 वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर-1 टीम को टी-20 में शिकस्त दे पाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं. कटक में टीम इंडिया की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि, टीम को यहां ना तो शुरुआत अच्छी मिली थी, ना उसके बैटर्स ने दक्षिण अफ़्रीका के सामने कोई बड़ा चैलेंजिंग टोटल खड़ा किया था और ओस की वजह से गेंदबाज़ी भी आसान नहीं मानी जा रही थी.

कटक में बने कई रिकॉर्ड

कटक में शुरुआत में जहां टीम इंडिया की जीत मुश्किल नज़र आ रही थी. वहीं टीम इंडिया के स्टार्स ने कई रिकॉर्ड भी बनाये. जीनियस जसप्रीत बुमराह ने मैच में 3 ओवरों में सिर्फ़ 17 रन खर्च कर अपने नाम 101 विकेट कर लिए. इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह के नाम तीनों फॉर्मैट में 100 प्लस विकेट (टेस्ट में 234, वनडे 149 और टी-20 में 101 विकेट) हो गए हैं.

जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप के बाद टी-20 में 100 प्लस विकेट लेने वाले भारत के दूसरे और तीनों फॉर्मैट में 100 प्लस विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज़ बन गए हैं. मैच के बाद अर्शदीप ने प्रेज़ेन्टेशन टाइम में बताया कि उन्होंने बुमुराह से कहा,'वेलकम टू द क्लब!'

छा गए बुमराह- तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100+ विकेट

1. लसिथ मलिंगा- श्रीलंका

2. टिम साउथी- न्यूज़ीलैंड

3. शाकिब अल हसन- बांग्लादेश

4. शाहीन अफरीदी- पाकिस्तान

5. जसप्रीत बुमराह- भारत

अभिषेक शर्मा के लिए रहा शानदार साल 2025

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 मुकाबले में 1 रन बनाने के साथ ही टी20 में एक कैलेंडर ईयर में 1500 रन पूरा कर लिया और पारी के दौरान 5 रन बनाने के साथ ही सूर्यकुमार यादव को पछाड़ कर ये कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर विराट कोहली है. अभिषेक शर्मा ने पिछले साल ज़िंबाब्वे के ख़िलाफ़ 2024 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था और अब वो 37 पारी में 42 की औसत से 1500 रन का आंकड़ा छू चुके हैं.

बाउंड्री का बादशाह बने पांड्या

हार्दिक पंड्या ने कटक में प्रोटियाज़ के ख़िलाफ़ 28 गेंदों पर नाबाद 59 रन बनाए जिसमें 4 बड़े छक्के जड़े. इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल करियर में उन्होंने छक्कों का सैकड़ा भी पार कर लिया. ये कारनामा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

टी-20 में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले धुरंधरों की लिस्ट में रोहित शर्मा (205) अव्वल नंबर पर हैं. जबकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव (155) दूसरे और किंग विराट कोहली (124) छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. इत्तिफ़ाकन हार्दिक पांड्या के नाम अब टी-20 में 99 विकेट भी हैं. एक और विकेट लेकर वो 100 विकेट लेने वाली एलीट क्लब में भी शामिल हो जाएंगे.

