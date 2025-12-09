विज्ञापन
विशेष लिंक

Ind vs SA 1st T20I: साल से इतने बुरे हाल, फिर भी बड़ों-बड़ों पर भारी सूर्यकुमार, ये 2 बड़े आंकड़े बहुत कुछ कह रहे

India vs South Africa: कटक में आज से शुरू हो रही पांच मैचों की सीरीज में फैंस को भरोसा है सूर्यकुमार यादव पर. वे मान रहे हैं कि भले ही साल सूखा रहा हो, लेकिन बल्ला बोलेगा, यादव का दम दिखेगा. वजह ठोस है

Read Time: 3 mins
Share
Ind vs SA 1st T20I: साल से इतने बुरे हाल, फिर भी बड़ों-बड़ों पर भारी सूर्यकुमार, ये 2 बड़े आंकड़े बहुत कुछ कह रहे
India vs South Africa 1st T20I: कप्तान सूर्यकुमार यादव पर नजरें रहेंगी.
X: social media

अगले साल टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को कई बॉक्स टिक करने हैं. मैचों की बची संख्या सिर्फ दस है. यह सही है कि सूर्यकुमार का बॉक्स बड़ा नहीं है और देर सबेर उन्हें फॉर्म मिल ही जाएगी. फैंस को अगर ऐसा भरोसा है, तो इसके पीछे भी ठोस वजह है, लेकिन इस साल जनवरी से यादव का जो हाल चल रहा है, उसे जल्द ही यादव को सूर्य की रोशनी से नहलाना होगा! वजह यह है कि यादव इस साल अभी तक (पहले टी20 से पहले) तक सूर्यकुमार ने 17 मैचों की 15 पारियों में सिर्फ 15.33 के औसत से ही रन बनाए हैं.

साल खत्म होने को, नहीं खुला खाता !

कुछ दिन बाद ही दुनिया नया साल बना रही होगी. लेकिन सूर्यकुमार यादव के लिए साल भूलने वाला रहा. सूखा-सूखा! औसत तो बहुत सूखा है ही, तो आतिशी बल्लेबाज का अर्द्धशतक के पहलू से तो खाता ही नहीं खुला. जी हां, सूर्य एक भी अर्द्धशतक नहीं बना सके. अब ये 5 मैच उनके लिए बहुत अहम हो चले हैं. चाहने वालों को भरोसा है सूखा खत्म होगा. इस साल अर्द्धशतक का खाता खुलेगा. ऐसा सोच रहे हैं, तो वजह है.. बहुत ही ठोस वजह !

बतौर कप्तान स्ट्राइक-रेट में बड़ों-बड़ों पर भारी!

कम से कम 30 पारियों के आधार पर साल 2023 के बाद से इस फॉर्मेट में नजर डाली जाए, यही वो आंकड़े हैं, जो करोड़ों फैंस को भरोसा देते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब यादव का बल्ला आग उगलेगा. कौन जानता है कि शुरुआत कटक में पहले टी20 से हो जाएगा. इस बताई अवधि में यादव दूनिया में दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं. और यह है स्ट्राइक-रेट!

नाम पारी रन

स्ट्राइक रेट

मिचेल मार्श 32997157
सूर्यकुमार यादव31 714 155
मोहम्मद वसीम 652182154
रोवमैन पोवल33 857147
एडेन मार्करम 31588143

साल 2021 से सूर्यकुमार यादव दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

पिछले चार साल में टी20 में दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नंबर-2 पर होना की छोटी बात नहीं है. आंकड़े पर गौर फरमाएं

नाम                      पारी             रन

टिम डेविड                   44                2038

सूर्यकुमार                    55                1775

साबिर जखील               40                828

मारकस स्टोइनिस        48               1102

हैरी ब्रूक                     44                1012

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Suryakumar Ashok Yadav, India, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the