IND vs RSA 2nd Test: भारत ने हार भी टाली तो यह चमत्कार से कम नहीं होगा, 148 साल सिर्फ एक ही बार हुआ ऐसा

India vs South Africa, 2nd Test: टीम इंडिया ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसी पारी में 2 विकेट पर 27 रन बना लिए थे

India vs South Africa: यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में नाकाम रहे

India vs South Africa: मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे (Ind vs Rsa) में टीम इंडिया पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया है. चौथे दिन मेहमानों से जीत के लिए मिले 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में दिन की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए थे. तब साई  सुदर्शन 2 और नाइट वॉचमैन कुलदीप यादव 4 रन बनाकर 2 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे. यहां से भारत को मैच जीतने और सीरीज 1-1 से बराबरी के लिए 522 रन और बनाने हैं, जो पूरी तरह असंभव है क्योंकि इसके लिए बल्लेबाजों को करीब 5.50 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाने होंगे. वहीं, टेस्ट इतिहास के करीब 148 साल के इतिहास में एक ही बार ही ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने मैच के आखिरी दिन चार सौ से ऊपर रन बनाए. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका भारत की जीत के विकल्प को तो चौथे दिन ही पूरी तरह खत्म कर दिया है.  

हार टालना भी किसी चमत्कार से कम नहीं

जब मेहमान टीम ने चौथे दिन ही भारत की जीत का विकल्प खत्म कर दिया, तो अब यहां से टीम इंडिया के लिए हार टालना ही चमत्कार से कम होने नहीं जा रहा. इसके लिए बचे भारतीय 8 बल्लेबाजों को दिन भर के 90 ओवर बैटिंग करनी होगी. और जिस तरह या जिस गेंद पर केएल राहुल आउट हुए, उसे देखते हुए यह बहुत और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है. 

टेस्ट इतिहास में सिर्फ इस टीम ने किया यह कारनामा

टेस्ट इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार ही किसी टीम ने किसी टेस्ट के आखिरी दिन चार सौ से ऊपर का स्कोर का स्कोर बनाया  है. यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया ने सर डॉन ब्रेडमैन की 'अजेय टीम' ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिग्ले में साल 1948 में किया था. यह टेस्ट इतिहास के करीब 148 साल में सफलतापूर्वक (जीत) हासिल किया इकलौता चार सौ ऊपर का स्कोर रहा. ऑस्ट्रेलिया ने तब आखिरी पांचवें दिन इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट पर 404 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. 


 

