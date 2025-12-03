Ind vs Rsa 2nd ODI: टॉस है या शोले वाला सिक्का.. टीम इंडिया जीत ही नहीं रही.. लगातार 20 बार टॉस लॉस

ऐसा लगता है कि टीम इंडिया के साथ मानो किसी ने कोई काला जादू करा दिया है, या कोई टोटका कर दिया है. वजह यह है जो उसके साथ हो रहा है, वह बहुत ही विचित्र हो रहा है और किसी अजूबे से कम नहीं है. कहावत है कि 12 साल बाद सूखे पर भी बहार आ जाती है, लेकिन टीम इंडिया के टॉस पर बहार आने का नाम नहीं ले रही है. चर्चा तो इस पर बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन रांची में इस चर्चा पर फिर पलीता लगा, तो रायपुर में इसको लेकर बातों के स्तर और ऊंचा हो गया. भारत टॉस हारा, तो टीम इंडिया के साथ पिछले कई मैचों से चली आ रही बदनसीबी ने इस मामले में एक नया ही मानक स्थापित कर दिया.

टॉस है या शोले फिल्म का सिक्का!!

फैंस तंज में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि लगता है कि टीम इंडिया को शोले फिल्म का सिक्का (दोनों तरफ एक ही छाप) थमा दिया गया है. बहरहाल, रायपुर में एक बार फिर से टॉस हारा तो यह वनडे में लगातार 20वां ऐसा मौका रहा, जब भारत टॉस हारा. भारत का यह अनचाहा रिकॉर्ड तो काफी पहले ही बन गया था, लेकिन अब तो यह एक नए मानक में तब्दील हो गया है.यह बात फैंस एक बार को भूल जाएं, लेकिन टीम इंडिया की यादों से यह बिल्कुल भी नहीं मिटने जा रही है यह गजब टॉस की अजब कहानी! एक ऐसाी अजब कहानी, जिसने खुद ही इतिहास रच दिया है. यह वह बात है जो 1951 में खेले गए पहले वनडे से लेकर अभी तक के 54 साल के इतिहास में पहली बार हुई है. और इसके पीछे जो गणित निकलकर आया है, वह तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है

यह गणित हैरान करने वाला है!

गणितिज्ञ विद्वानों का कहना है कि लगातार 20 बार मैच में टॉस हारना एक ऐसी गणितिज्ञ संभावना है, जो करीब दस लाख (10,48, 576) में से एक बार होता है. मतलब यह है कि अगर कोई इस तरह की घटना या टॉस उछालने की प्रक्रिया दस लाख बार हो, तो उसमें एक बार ही ऐसा होगा, जब कोई टीम लगातार 20 बार टॉस हारेगी. और अगर इसे प्रतिशत में मापा जाए, तो यह संख्या 0.000 95637 प्रतिशत (%) निकल कर आती है.

दूसरे नंबर पर है नीदरलैंड् की टीम

वैसे जब बात लगातार मैचों में टॉस हारने की आती है, तो इस मामले में दूसरा नंबर नीदरलैंड्स् का है. इस टीम ने 2011 से लेकर 2013 के बीच लगातार 11 वनडे मैचों में टॉस गंवाया था, लेकिन टीम इंडिया नीदरलैंड्स के मुकाबले मीलों आगे निकल चुकी है. और अब ईश्वर ही जानता है कि यह सिलसिला कब टूटेगा.