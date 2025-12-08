विज्ञापन
Ind vs Rsa 1st T20I: इन 5 बल्लेबाजों ने जड़े दोनों देशों में सबसे ज्यादा छक्के, भारत मेहमान टीम से आगे

India vs South Africa: मंगलवार से दोनों टीमें टी20 की जंग में एक-दूसरे के आमने -सामने होगी. करोड़ों फैंस को उम्मीद है कि टीम यादव टीम केएल राहुल की तरह यहां भी भारी पड़ेगी. ठीक सबसे ज्यादा छ्क्के जड़ने के मामले की तरह

India vs South Africa: डेविड मिलकर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वालों में से एक हैं

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी. दोनों देशों ने अब तक कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. इन 31 मुकाबलों में दोनों ही टीमों के कई खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक कारनामा किया है, रिकॉर्ड बनाया है. और अब जब मंगलवार को दोनों देशों के बीच पांच टी20 मैचोें की सीरीज होने जा रही है, तो एक बार फिर से फैंस को सबसे छोटे फॉर्मेट में चौकों-छ्क्कों की बारिश देखने को मिलने जा रही है. चलिए आप उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड है.

डेविड मिलर: साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने साल 2011 से 2024 के बीच भारत के विरुद्ध 25 टी20 मैच खेले, जिसमें 34.93 की औसत के साथ 524 रन अपने नाम किए. इस दौरान बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 35 छक्कों के साथ 29 चौके लगाए. मिलर ने भारत के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए.

हेनरिच क्लासेन: साल 2018 से 2024 के बीच इस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने 14 टी20 मुकाबलों में 25 छक्के लगाए. इस दौरान उन्होंने 26.30 की औसत के साथ 342 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल रहे.

सूर्यकुमार यादव: इस विस्फोटक बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध साल 2022 से 2024 के बीच 11 टी20 मैच खेले, जिसमें 41.33 की औसत के साथ 372 रन बनाए. इस दौरान सूर्या के बल्ले से 24 छक्के निकले. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं.

तिलक वर्मा: भारतीय खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अब तक सिर्फ 6 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 21 छक्के लगाए. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इन 6 मुकाबलों में 77.25 की औसत के साथ 309 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 120 रन की नाबाद पारी भी खेली. तिलक वर्मा इस टीम के विरुद्ध 2 शतक लगा चुके हैं.

संजू सैमसन: दाएं हाथ के बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अब तक कुल 4 ही टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 72 की औसत के साथ 216 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 19 छक्के और 13 चौके निकले. संजू साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 बार शतकीय पारी खेल चुके हैं.

