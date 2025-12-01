IND vs RSA 1st ODI: मुश्किल कोहली की बैटिंग की संपूर्णता में है', जानसेन का भारतीय दिग्गज के बारे में 'विराट' बयान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में रविवार को खेले गए पहले वनडे के बाद वैश्विक क्रिकेट जगत में एक बार फिर से विराट कोहली के चर्चे हैं. और आखिर भी क्यों न? कोहली की 120 गेंदों पर 11 चौकों और 7 चौकों से तूफानी शतक एक ऐतिहासिक पारी में तब्दील हो गई है. और दक्षिण अफ्रीका के लिए निचले क्रम में अर्द्धशतक बनाने वाले मार्को जानसेन भी कोहली के फैन हो गए हैं. जानसेन ने कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि जब विराट एक बार जम जाते हैं, तो फिर उन्हें रोकना लगभग असंभव है और दिग्गज बल्लेबाज गलती के लिए न के बराबर जगह देता है.

जानसेन बोले, 'जब आप किसी विश्व स्तरीय बल्लेबाज के खिलाफ बॉलिंग करते हैं, तो उन्हें आउट करना खासा मुश्किल होता है. मैं हमेशा ही शुरुआती 10 या 15 गेंदों के भीतर विकेट लेने की कोशिश करता हूं. ऐसे समय जब बल्लेबाज खुद को पिच से ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोहली के मामले में समीकरण तेजी से बदल जात हैं.'

लेफ्टी पेसर ने कहा, 'एक बार जब वह पिच पर उतरते हैं, तो एकदम से प्रवाह में आ जाते हैं. उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होता है. हर कोई जानता है कि वह कैसा खेलते हैं. यही वजह है कि आप प्लान 'बी' या 'सी' पर जाते है. निश्चित तौर पर कोहली ने करियर के 52वें शतक बहुत ही शानदार नियंत्रण, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और आक्रामकता का मिला-जुला प्रदर्शन किया. जानसेन ने यह भी कहा दिया कि मुश्किल कोहली की बैटिंग की संपूर्णता में है.

हाल ही में बैटिंग में भी जलवा बिखेरने वाले जानसेन ने कहा, ' उन्हें बैटिंग करते देखना बहुत ही सुखद होता है. उन्हें टीवी पर खेलते देखने से लेकर अभी तक गेंदबाजी करने तक के सफर में मुझे कोहली को बैटिंग करते देखना बहुत भी भाया है. यह कष्टकारी लेकिन आनंददायक भी होता है. वह बहुत ही शानदार ड्राव, पुल, कट शॉट खेलते हैं. उनका डिफेंस बहुत अच्छा है. मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बदला है. बस यह बात है कि वह अब ज्यादा देर तक पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.