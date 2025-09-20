विज्ञापन
"एंडी पाइक्रॉफ्ट...नो हैंडशेक..." जारी है पाकिस्तान का ड्रामा, भारत के खिलाफ मैच से पहले रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Pakistan cancel Press Confrence: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप में रविवार को होने वाले सुपर-4 मुकाबले से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है.

"एंडी पाइक्रॉफ्ट...नो हैंडशेक..." जारी है पाकिस्तान का ड्रामा, भारत के खिलाफ मैच से पहले रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस
Pakistan cancel Press Confrence: पाकिस्तान ने एक बार फिर रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस
  • भारत -पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर-4 मैच के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट को एक बार फिर मैच रैफरी नियुक्त किया गया है.
  • इस मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला लिया है.
  • पाकिस्तान ने हैंडशेक विवाद और पाइक्रॉफ्ट की नियुक्ति को लेकर होने वाले सवालों के चलते ऐसा किया है.
Pakistan cancel Press Confrence, IND vs PAK Asia Cup Super-4: एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भिड़े थे, तब नो-हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. पाकिस्तान भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ नहीं मिलाने के फैसले से इतना तिलमिलाया कि उसने एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दी. इसके अलावा पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ अपने ग्रुप स्टेज के मैच के शुरू होने से पहले काफी ड्रामा किया, जिसके चलते मैच एक घंटे की देरी से शुरू हुआ. भारत-पाकिस्तान एक बार फिर सुपर-4 में भिड़ने को तैयार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस मुकाबले के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही होंगे. ऐसे में पाकिस्तान इससे बौखला गया है और उसने एक बार फिर मैच की पूर्व संध्या पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला लिया है. 

पाकिस्तान ने फिर रद्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हाथ नहीं मिलान के लिए मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को टारगेट कर रहा है और उन्हें इसके लिए दोषी बता रहा है. पीसीबी ने इसको लेकर आईसीसी से  एंडी पाइक्रॉफ्ट की शिकायत भी की. हालांकि, आईसीसी से भी पीसीबी को झटका लग. पीसीबी के लगातार मेल करने के बाद भी आईसीसी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया. 

पाकिस्तान ने इससे पहले यूएई के खिलाफ होने वाले मुकाबले की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने सुपर-4 मैच से पहले मीडिया से बातचीत नहीं करने का फैसला किया है. टूर्नामेंट के एक सूत्र ने कहा,"पाइक्रॉफ्ट की नियुक्ति पर सवालों से बचने और हैंडशेक विवाद से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है."

एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे मैच रैफरी

आईसीसी ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप सुपर 4 के मैच की जिम्मेदारी फिर अपने एलीट पैनल के मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को सौंपी है. टूर्नामेंट के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया,"एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए मैच रैफरी हैं."

रविवार के मैच के लिए मैच अधिकारियों की सूची अब भी सार्वजनिक नहीं की गई है. टूर्नामेंट में दूसरे मैच रैफरी वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रिची रिचर्डसन हैं. भारतीय टीम ने पिछले रविवार को नीतिगत फैसले के अंतर्गत पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था और इस मुकाबले में पाइक्रॉफ्ट मैच रैफरी थे. लेकिन पाइक्रॉफ्ट उस समय विवाद के केंद्र में आ गए जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय परंपरा का पालन नहीं किया.

एंडी पाइक्रॉफ्ट के पीछे पड़ा पाकिस्तान

पाकिस्तानी टीम ने इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को दो ईमेल लिखे थे जिसमें से पहले में पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने का अनुरोध किया और दूसरे ईमेल में उन्हें अपनी टीम के मैचों से हटाने का अनुरोध किया. आईसीसी अपने एलीट पैनल रैफरी के साथ मजबूती से खड़ा रहा और उसने पीसीबी की दोनों ही मांगों को एक सिरे से खारिज कर दिया.

आईसीसी ने पीसीबी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि पाइक्रॉफ्ट ने खेल भावना का उल्लंघन किया है. आईसीसी ने कहा कि वह केवल एक संदेशवाहक थे जिन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद के नामित स्थल प्रबंधक से मिले संदेश को आगे बढ़ाया. पाइक्रॉफ्ट केवल संदेश आगे बढ़ा सकते थे क्योंकि मैच शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे थे.

आईसीसी ने उठाए सवाल

बाद में आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट और पाकिस्तानी टीम प्रबंधन के बीच एक बैठक आयोजित की जहां रैफरी ने कहा कि उन्हें गलत सूचना के लिए खेद है. इसके बाद आईसीसी ने एक अन्य ईमेल में स्पष्ट किया कि पाइक्रॉफ्ट ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी बल्कि केवल गलतफहमी पर खेद व्यक्त किया था. 

आईसीसी ने पीसीबी पर खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) से संबंधित प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया. हालांकि पीसीबी ने इसका खंडन किया. इस घटना के बाद भी पाइक्रॉफ्ट को भारत और पाकिस्तान के बीच एक और मैच के लिए नियुक्त करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक संस्था अपने रुख से पीछे हटना नहीं चाहती क्योंकि जिम्बाब्वे के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज को हटाने से एक गलत मिसाल कायम होती.

(भाषा से इनपुट के साथ)

