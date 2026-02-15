भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला,क्रिकेट इतिहास में इस हाईवोल्टेज मुकाबले का इंतजार तो हर क्रिकेट प्रेमी करता है. आपसी रिश्तों में कड़वाहट के चलते द्विपक्षीय सीरीज न होने से आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें जब भिड़ती हैं,तो मैदान में फैंस के साथ टीवी स्क्रीन के सामने आंख गड़ाए हर क्रिकेट प्रेमी का उत्साह देखते ही बनता है. आज होने वाले मुकाबले पर बारिश का भी साया है.श्रीलंका मौसम विभाग ने इंद्र देव के मैच के दौरान खलल डालने की बात कही है. मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के लिए अच्छी बात यह है कि विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट हैं और इस मैच में खेलेंगे. मैच से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया
टी20 वर्ल्डकप में भारत का पलड़ा भारी
टी20 विश्वकप में पाकिस्तान टीम हमेशा भारत के सामने घुटने टेकते आई है.50 ओवर फॉर्मेट वाले विश्वकप में तो पाक टीम आज तक भारत के धुरंधरों से एक मुकाबला नहीं जीत पाई है. टी20 विश्वकप में उसे एकमात्र जीत मिली थी. दोनों के बीच टी20 विश्वकप में 8 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 7 और पाक टीम को 1 जीत मिली है. साल 2021 टी20 विश्वकप के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकट से हरा दिाया था. तब से अब तक भारत ने उसे मौका नहीं दिया है.
पाकिस्तान के उस्मान तारिक से खबरदार!
भारत टीम को सबसे ज्यादा अलर्ट पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक से सावधान रहना होगा. उनका अजीबोगरीब बॉलिंग ऐक्शन बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकता है,हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस मिलते-जुलते ऐक्शन के साथ नेट्स पर अभ्यास करते ङी देखा गया है, तो हो न हो भारत ने तारिक का हल खोज लिया है.
India vs Pakistan T20 World Cup LIVE: उमर गुल ने इस भारतीय प्लेयर को बताया पाक टीम के लिए खतरा
पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ने भारत के एक खिलाड़ी को अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. हैरानी की बात है कि वो न तो ओपनर अभिषेक शर्मा हैं और न ही जसप्रीत बुमराह. गुल ने इस प्लेयर क खिलाफ पाकिस्तान टीम को संभलकर खेलने की सलाह दी है. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल ने भारत के स्टार ऑल‑राउंडर हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है
India vs Pakistan T20 World Cup LIVE: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन ने कर दी जीत की भविष्यवाणी
2019 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान इयोन मोर्गन का मानना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को हराने के लिए बहुत मजबूत है और अगर भारत दबाव को अच्छी तरह संभाल लेता है,तो वह टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में फेवरेट रहेगी.मोर्गन ने मिस्टर क्रिकेट UAE के संस्थापक अनिस सज्जन से बातचीत में कहा कि मेरे लिए भारत जीतेगा, वे बेहद मजबूत हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं,बल्कि इस टूर्नामेंट की कई टीमों से बेहतर हैं.बात सिर्फ दबाव को संभालने की है.
VIDEO | 2019 World Cup winning captain Eoin Morgan believes that the Indian team is too good for the Pakistan side to beat, and will be favourites in their T20 World Cup clash if they handles the pressure well.— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
"India for me will win, they are simply too good, it is not just too… pic.twitter.com/sB5414hIQq
IND vs PAK T20 World Cup LIVE: उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत की जीत के लिए हवन
कानपुर के एक मंदिर में आज भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं.भारत और पाकिस्तान एक‑दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं,आज श्रीलंका के कोलंबो स्थित प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप मैच में आमने‑सामने होंगे.
VIDEO | Uttar Pradesh: Prayers are being offered at a temple in Kanpur for India's victory in today's T20 clash against Pakistan.— Press Trust of India (@PTI_News) February 15, 2026
Arch-rivals India and Pakistan will clash in a T20 World Cup match at the Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/L5rAUgxL4D
IND vs, PAK T20 World Cup LIVE: भारत-पाक मैच को लेकर हरभजन सिंह क्या बोले?
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत इस मैच में अच्छा खेलेगा. हालांकि पाकिस्तान भी एक बहुत मजबूत टीम है,खासकर इन परिस्थितियों में और उनके स्पिनर भी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि यह देखने लायक एक शानदार मैच होगा.उम्मीद है भारत अच्छा खेले और हम सबको गर्व महसूस करवाए.
IND vs, PAK T20 World Cup LIVE: कोलंबो में भारत के पांच सबसे बड़े टी20 स्कोर
भारत ने कोलंबो में भी अपने पांच सर्वाधिक टी20 स्कोर बनाए हैं. भारत ने यहां प्रेमदासा स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 14 मार्च 2018 में 3 विकेट पर 176 रन बनाए थे. तब रोहित ने 89 रनों की कप्तानी पारी खेली थी और भारत 17 रने से ये मुकाबला जीत गया था.
6 सितंबर 2017 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट पर 174 रन बनाए थे. तब विराट कोहली ने 54 गेंदों पर 82 रन बनाए थे. भारत ने ये स्कोर चेज करते हुए बनाए थे.
6 मार्च 2018 में भारत ने श्रीलंका के ही खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना दिए थे. शिखर धवन ने भारत को 9 रन पर 2 विकेट के नाजुक मोड़ से निकाला और 90 रनों की शानदार पारी खेल जीत दिला दी.
श्रीलंका के ही खिलाफ 10 फरवरी 2009 को 172 रनों का पीछा करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की थी. मैच में रैना और युवराज सिंह ने पारी संभाली और जीत दर्ज की थी. हालांकि बाद में युसुफ और इरफान पठान की 23 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी ने मैच पलट दिया था.
23 सितंबर 2012 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था. भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए थे. बाद में इंग्लैंड को मात्र 80 रनों पर समेट दिया था.
IND vs PAK LIVE Updates: इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगा भारत और पाकिस्तान
मैच से पहले हम आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान अपने किन 11 प्लेयर्स को साथ लेकर मैदान में उतरेगा.
भारत XI- 1. ईशान किशन (विकेटकीपर)2. अभिषेक शर्मा 3. तिलक वर्मा 4. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 5.हार्दिक पंड्या 6. शिवम दुबे 7. रिंकू सिंह 8.अक्षर पटेल 9. कुलदीप यादव 10. वरुण चक्रवर्ती 11. जसप्रीत बुमराह
पाकिस्तान XI- 1. साहिबज़ादा फ़रहान (विकेटकीपर) 2. सैम अय्यूब 3. सलमान आगा (कप्तान) 4. बाबर आज़म 5.शादाब खान 6. उस्मान खान (विकेटकीपर) / फ़ख़र ज़मान 7. मोहम्मद नवाज़ 8. फहीम अशरफ़ 9. शाहीन शाह अफरीदी 10. उस्मान तारिक 11. अबरार अहमद
IND vs PAK LIVE Updates:कोलंबो में बारिश करेगी खेल
श्रीलंका मौसम विभाग ने भारत-पाक मैच के दौरान बारिश की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग ने 60 फीसदी बारिश का अनुमान जताया है जिसमें तेज आंधी-तूफान भी शामिल है. दोनों टीमों के फैंस दुआ कर रहे होंगे कि बारिश के चलते मैच रद्द न हो.
India vs Pakistan T20 World Cup LIVE:भारत तोड़ेगा पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक
भारत-पाकिस्तान इस समय टी20 फॉर्मेट में काफी मजबूत हैं. पिछले पांच टी20 मुकाबलों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है. भारत ने पांच में से सिर्फ एक मुकाबला गंवाया है तो वहीं पाकिस्तान ने सभी पांच मुकाबले जीते हैं. वो अलग बात है कि इन सभी मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने नहीं आईं. भारत के पास पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक तोड़ने का मौका होगा.