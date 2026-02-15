भारत-पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला,क्रिकेट इतिहास में इस हाईवोल्टेज मुकाबले का इंतजार तो हर क्रिकेट प्रेमी करता है. आपसी रिश्तों में कड़वाहट के चलते द्विपक्षीय सीरीज न होने से आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमें जब भिड़ती हैं,तो मैदान में फैंस के साथ टीवी स्क्रीन के सामने आंख गड़ाए हर क्रिकेट प्रेमी का उत्साह देखते ही बनता है. आज होने वाले मुकाबले पर बारिश का भी साया है.श्रीलंका मौसम विभाग ने इंद्र देव के मैच के दौरान खलल डालने की बात कही है. मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के लिए अच्छी बात यह है कि विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट हैं और इस मैच में खेलेंगे. मैच से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया

टी20 वर्ल्डकप में भारत का पलड़ा भारी

टी20 विश्वकप में पाकिस्तान टीम हमेशा भारत के सामने घुटने टेकते आई है.50 ओवर फॉर्मेट वाले विश्वकप में तो पाक टीम आज तक भारत के धुरंधरों से एक मुकाबला नहीं जीत पाई है. टी20 विश्वकप में उसे एकमात्र जीत मिली थी. दोनों के बीच टी20 विश्वकप में 8 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 7 और पाक टीम को 1 जीत मिली है. साल 2021 टी20 विश्वकप के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकट से हरा दिाया था. तब से अब तक भारत ने उसे मौका नहीं दिया है.

पाकिस्तान के उस्मान तारिक से खबरदार!

भारत टीम को सबसे ज्यादा अलर्ट पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक से सावधान रहना होगा. उनका अजीबोगरीब बॉलिंग ऐक्शन बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकता है,हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस मिलते-जुलते ऐक्शन के साथ नेट्स पर अभ्यास करते ङी देखा गया है, तो हो न हो भारत ने तारिक का हल खोज लिया है.