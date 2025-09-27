विज्ञापन
Ind vs Pak Final: अभिषेक के इस कारनामे से पाकिस्तान खेमा दहशत में, इन 3 पूर्व दिग्गजों के ये 'मंत्र' रोक पाएंगे तूफान

India vs Bangladesh, Super Fours: अभिषेक की दहशत कितनी बड़ी है, यह आप इससे समझें कि वकार, अकरम और मोहम्मद आमिर ने अलग-अलग मंत्र अपनी टीम को इस बल्लेबाज के खिलाफ दिए हैं

Asia Cup 2025:
  • भारत और पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होंगी
  • वसीम अकरम, वकार यूनुस और आमिर ने अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करने के लिए खास रणनीति सुझाई
  • वकार यूनुस ने कहा कि स्पष्ट योजना और दबाव के तहत गेंदबाज अभिषेक को शुरुआती ओवरों में ही आउट कर सकते हैं
Pakistan stalwarts advice against Abhishek Sharma: यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (2025) की खिताबी टक्कर में रविवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International stadium) में सूर्यकुमार एंड कंपनी और पाकिस्तान (India vs Pakistan) आमने-सामने होने जा रहे हैं, लेकिन मेगा फाइनल से पहले ही पाकिस्तानी खेमे में भय का माहौल है. और इस डर की वजह हैं पूरे टूर्नामेंट में बॉलरों को छलनी करने वाले अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी खेमें दहशत मचाई हुई है. ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों वसीम अकरम और वकार यूनुस के साथ ही एक और लेफ्टी पेसर मोहम्मद आमिर ने अपनी टीम के गेंदबाजों को अभिषेक शर्मा का विकेट जल्दी लेने का तरीका बताया है. अब देखने की बात होगी कि तीन दिग्गजों से मिले अलग-अलग मंत्र अभिषेक के तूफान को रोक पाएंगे या नहीं. 

वकार ने दी साफ प्लानिंग की सलाह

वकार यूनिस ने कहा, 'अभिषेक एक वास्तविक प्रतिभा हैं और शुरुआती कुछ ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन हर किसी की कमजोरी होती है. वह अच्छी फॉर्म में हैं, फिर भी एक बुरा दिन हमेशा आता है. फाइनल में अभिषेक पर दबाव होंगे, इसलिए अगर पाकिस्तानी गेंदबाज स्पष्टता और योजना के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो वे उन्हें जल्दी आउट कर सकते हैं.'

अकरम का मंत्र काम करेगा?

वहीं, वसीम अकरम ने कहा, 'शाहीन अफरीदी को अभिषेक को परेशान करने के लिए उन्हें लंबी गेंदें फेंकनी होंगी. पिछले दोनों मैचों में शाहीन ने फुल लेंथ पर गेंदबाजी की, उन्हें लेंथ बदलने और गेंद को लेंथ के पीछे से घुमाने की कोशिश करने की जरूरत थी.' 

मोहम्मद आमिर का भी ज्ञान सुनें

एक और पूर्व पेसर मोहम्मद आमिर ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक अच्छे गेंदबाज को स्टंप्स के अंदर गेंदबाजी करके उन्हें अपनी बाहें खोलने की छूट नहीं देनी चाहिए. स्टंप्स से चार-पांच मीटर की दूरी पर स्विंग गेंद फेंकें, जिससे गेंद का किनारा लग सकता है. स्टंप्स के अंदर स्विंग करें. मैंने आईपीएल में मिशेल स्टार्क को मिडिल और ऑफ साइड से आउट-स्विंगर से उन्हें आउट करते देखा है. वह सख्त हाथों से खेलते हैं, इसलिए धीमी गेंद भी उनके खिलाफ कारगर हो सकती हैं.'

पाकिस्तान के डर की वजह जायज है

पाकिस्तान के खिलाफ सुप-4 के मैच में भी अभिषेक ने 39 गेंद पर 74 रन की पारी खेली. वह लगातार तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. उनके इसी रौद्र रूप की वजह से पाकिस्तान खेमा डरा हुआ है. पाकिस्तानी टीम का मानना है कि अगर अभिषेक क्रीज पर 10 ओवर भी रुक गए तो मैच का भारत के पक्ष में कर देंगे. इस वजह से विपक्षी खेमा अभिषेक को जल्दी आउट करने की रणनीति पर काम कर रहा है.


 

