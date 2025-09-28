विज्ञापन
IND vs PAK- Final: पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में यह भारतीय खिलाड़ी होगा मैच विनर, कपिल देव की भविष्यवाणी

Kapil dev Prediction viral on Asia Cup 2025 Final: पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ऐसी हरकत पर अब कपिल देव ने रिएक्ट किया है. NDTV के शो में कपिल देव ने पाकिस्तानियों की हरकत को गलत बताया है और कहा है कि उनका ध्यान क्रिकेट पर होना चाहिए न कि ऐसी हरकतों पर.

IND vs PAK- Final: आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. वहीं, सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को फटकार लगाई है. आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारत के खिलाफ 21 सितंबर को हुए मैच के दौरान उनके हाव-भाव की वजह से लिया है. 21 सितंबर को भारत के खिलाफ हुए मैच में हारिस रऊफ ने विमान दुर्घटना के विवादास्पद राजनीतिक इशारे किए थे. वहीं, उसी मैच में अर्धशतक पूरा करने का जश्न फरहान ने अपने बल्ले से गोली चलाने के अंदाज में मनाया था. पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ऐसी हरकत पर अब कपिल देव ने रिएक्ट किया है. NDTV के शो में कपिल देव ने पाकिस्तानियों की हरकत को गलत बताया है और कहा है कि उनका ध्यान क्रिकेट पर होना चाहिए न कि ऐसी हरकतों पर.

कपिल देव ने इस बारे में बात की और कहा,  "लेकिन देखिए आप छोटी-छोटी बातों को जाने नहीं देते हैं. जिसको मुद्दा बनाना है बनाते हैं. मैच रेफरी को हां यहां वार्निंग देनी चाहिए कि, यह ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप यहां व्यक्किगतसोत लेकर आए. लेकिन खिलाडी़ बोल सकती है कि मैंने यह सब अपने देश के लिए कियै है. लेकिन ऐसी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए. मैं खेल के ऊपर बात करना चाहिए. आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो किया वह उनकी टीम का रिएक्शन दिखाता है. वह उनकी टीम की सोच है.."

कपिल देव ने आगे कहा, "गन सेलिब्रेशन किया, हारिस ने प्लेन को लेकर किया..वो उनकी सोच है. मेरे पास ऐसी बातों को लेकर समय नहीं है. मेरे पास क्रिकेट को लेकर समय है. मैं देखना चाहता हूं कि क्रिकेट मेरी टीम कैसी खेल रही है".

भारत जैसी टीम कहीं नहीं

"ऐसा लगता है कि मुकाबला नहीं है लेकिन कोई टीम खेलने आती है तो वह भी हरा सकती है. हां भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है. इसमें कोई शक नहीं है. भारत के पास काबिलियत की भरमार है. इस समय किसी और टीम के पास ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं हैं".  

शुभमन गिल करेंगे कमाल

इसके अलावा कपिल देव को लगता है कि फाइनल में शुभमन गिल फॉर्म में रहेंगे और बड़ा स्कोर करेंगे. कपिल देव ने कहा कि, गिल कुछ गलतियां कर रहे हैं. बड़ा प्लेयर वो होता है जो अपनी गलतियों को सुधारता है. गिल को क्रिज पर रूककर समय देना होगा. वो लगातार ऐसे क्यों आउट हो रहे  हैं. मुझे पूरा यकीन है कि फाइनल में गिल बड़ा स्कोर करेंगे.

कपिल देव ने आगे ये भी कहा कि, गिल के सामने अभिषेक शर्मा हैं जो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं. ऐसे में गिल भी उसी तेजी से रन बनाने की कोशिश में फंस जा रहे हैं. उन्हें यह समझना होगा कि यह उनका अपना गेम है और उन्हें अपने गेम पर विश्वास करना होगा. मुझे भरोसा है कि टीम के कोच उन्हें ये सभी बातें बता रहें होंगे. उम्मीद है कि फाइनल में गिल का बल्ला बोलेगा.

