Ind vs Pak Final: 'यह फायदे की बात हो सकती है', जानें क्यों गावस्कर ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के प्रदर्शन को बताया पॉजिटिव

India vs Pakistan: तमाम दिग्गज श्रीलंका के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन गावस्कर की नजरें कुछ और ही देख रही हैं

Asia Cup 2025: जिस चश्मे से गावस्कर ने श्रीलंका के खिलाफ किए प्रदर्शन को देखा, वह उनके जैसा दिग्गज ही देख सकता है
  • सनी गावस्कर ने श्रीलंका के खिलाफ टीम के नजदीकी मुकाबले को फाइनल से पहले एक अच्छी चेतावनी बताया है
  • उन्होंने कहा कि ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से जीत हासिल करना भारतीय टीम की मानसिक मजबूती दर्शाता है
  • गावस्कर के अनुसार, यह मुकाबला टीम के टेम्परामेंट और दबाव में शांत रहने की क्षमता को प्रदर्शित करता है
Gavaskar big statement on performance against Sri Lanka: यूएई (UAE) में रविवार को दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ (Ind vs pak) के खिलाफ खेले जाने वाले फाइनल (Asia Cup final) के लिए जहां तमाम दिग्गज भारत को दावेदार बताया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी दिग्गज रहे जिन्होंने एक दिन पहले सुपर-4 (super 4 round) में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए  बहुत ही नजदीकी (टाई और फिर जीत) मुकाबले बाद टीम सूर्यकुमार (Suryakumar) के प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन महान गावस्कर ने इसे गुड वेक-अप कॉल (एक अच्छी चेतावनी) करार दिया है. रविवार को खेले गए अप्रसांगिक मुकाबले में श्रीलंका ने ओपनर पथुम निसानका के तूफानी शतक के बाद भारत के 202 के स्कोर को बराबर किया था. 

इस पर सनी गावस्कर ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, 'यह एक अच्छी चेतावनी है कि आपको विरोधी टीम ने आखिर तक संघर्ष कराया. और यह वह बात है, जिसकी आपको एक बड़े फाइनल से पहले जरूरत होती है.', उन्होंने कहा, 'ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात से उबरकर जीत हासिल करना भारतीय टीम की ताकत और उनके शानदार टेम्प्रामेंट (मानसिक बल, मनोदशा) के बारे में बताता है. वास्तव में बड़े फाइनल से पहले एक मुश्किल दिन एक फायदे की बात हो सकती है.'

गावस्कर ने कहा, 'श्रीलंका के खिलाफ यह खराब दिन नहीं था. वास्तव में यह एक मुश्किल दिन विशेष था. इस दिन टीम ने दबाव का सामना किया और आखिरी ओवरों में अपनी मनोदशा को शांत रखा. अगर हर्षित राणा तेजी दिखाने के बजाय कुछ स्लोअर-बॉल फेंकते तो थोड़ा बेहतर हो सकता था. लेकिन कुसल परेरा और पथुम निसानका के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम का वापसी करना टीम के चरित्र के बारे में बताता है.'


 

Sunil Gavaskar, India, Sri Lanka, Pakistan, Asia Cup 2025, India Vs Pakistan 09/28/2025 Inpk09282025265036, Cricket
