IND vs PAK: 'आप क्या समझते हैं कि..', प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी पत्रकार को दिया मुंहतोड़ जवाब

- भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की
- मैच के बाद पाकिस्तानी पत्रकार ने सूर्या कुमार यादव पर राजनीति को लेकर खेलने का आरोप लगाया
- सूर्या ने पत्रकार के सवालों को हल्के में लेते हुए जवाब दिया और माहौल को हास्यपूर्ण बनाया
Suryakumar Yadav to Pakistani journalist: भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की. इसके बाद भारत ने मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. वहीं, मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए सूर्या ने इस बारे में बात की और कहा कि, यह टीम के हर एक खिलाड़ी का फैसला था.
वहीं, मैच के बाद प्रेस से बात करने के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी पत्रकार के बीच बवाल हो गया, दरअसल, पाकिस्तानी पत्रकार ने सूर्या पर आरोप लगाया कि आप अपने खेल में राजनीति को लेकर आए. इस पूरे टूर्नामेंट में आपका जो व्यवहार रहा पाकिस्तान टीम के साथ अच्छा नहीं रहा, आपने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया. आपने ट्रॉफी के लिए फोटो सेशन नहीं लिया. क्या समझते हैं कि इस बारे में, आप क्रिकेट के इतिहास में पहले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट में सियासत लेकर आए?
सूर्या ने पाकिस्तानी पत्रकार का ऐसे उड़ाया मजाक
इस सवाल पर सूर्या ने रिएक्ट किया और जो जवाब दिया उसने महफिल लूट ली. सूर्या ने पाकिस्तानी पत्रकार के जवाब को हल्के में लिया और कहा, "इसपर बोलना है या नहीं बोलना है. गुस्सा हो रहे हो आप.. आपने एक सवाल में 4 सावल पूछ लिया. पता ही नहीं चला." सूर्या के जवाब को सुनकर वहां मौजूद दूसरे पत्रकार अपनी हंसी नहीं रोक पाए.
दूसरी ओर मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई. सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 84 रन जुटाए. साहिबजादा 57, जबकि फखर 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पाकिस्तानी टीम शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकी.
भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 शिकार किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबले अपने नाम किया. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन बनाए.
