IND vs PAK- Final: दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, प्लेइंग इलेवन, जानें सबकुछ

Asia Cup 2025: Final, रोमांचक मुकाबले की उम्मीद के साथ ही इस मैच से जुड़ी एक और उत्सुकता है, जो खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है. इस उत्सुकता का जवाब फाइनल के समापन के बाद ही मिलेगा.

  • एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा
  • भारत और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अब तक दो बार खेला है, दोनों बार भारत ने मुकाबला जीता है
  • दुबई में मैच के दिन तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक होगा, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है
India vs Pakistan, Asia Cup Final Prediction:  एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर है। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबला देखने को मिलेगा. रोमांचक मुकाबले की उम्मीद के साथ ही इस मैच से जुड़ी एक और उत्सुकता है, जो खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में है. इस उत्सुकता का जवाब फाइनल के समापन के बाद ही मिलेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था. वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी. 

टी20 में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Head to Head Record in T20Is)
दोनों देशों के बीच टी-20 में कुल 15 मैच हुए हैं जिसमें 11 में भारत को जीत मिली है तो वहीं, पाकिस्तान को तीन मैचों में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है. 

दुबई का मौसम कैसा रहेगा (Dubai International Cricket Stadium, Dubai 
एक्यूवेदर के अनुसार, 28 सितंबर को दुबई में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जबकि इसका "रियलफील" 42 डिग्री सेल्सियस होगा. आर्द्रता, हवा और धूप के कारण हवा वास्तविक तापमान से अधिक गर्म महसूस होगी. (India vs Pakistan: Weather Outlook) 

दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी (Pitch Report Dubai International Cricket Stadium)
दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आमतौर पर  बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहा है जो क्रीज़ पर समय बिताकर अपनी पारी को संवार सकते हैं. शुरुआत में, नई गेंद थोड़ी स्विंग देती है, जिससे टॉप क्रम को तेज़ी से रन बनाने और बड़ा स्कोर बनाने से पहले ध्यान केंद्रित करना पड़ता है. गेंदबाजों को भी शुरुआती ओवरों में मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, तेज गेंदबाजों और स्पिनरों, दोनों को विरोधी टीम को रोकने और सफलता हासिल करने के लिए अनुशासित लाइन और लेंथ पर निर्भर रहना होगा.  इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना एक समझदारी भरा फैसला होगा, क्योंकि मैच में बाद में ओस पड़ने की भी संभावना है.

IND Vs PAK की संभावित प्लेइंग XI (IND vs PAK Predicted Playing XIs)

भारत (India Predicted Playing XI):
अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान (Pakistan  Predicted Playing XI):
साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

किस टीम की होगी फाइनल में जीत (Asia Cup 2025: Final, India vs Pakistan Match Prediction – Who will win today's match?)

भारत की टीम शानदार फॉर्म में हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि टीम इंडिया जीत की दावेदार है. भारत 80 फीसदी मैच का हकदार है और 20 फीसदी पाकिस्तान, ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां कुछ भी संभव है. लेकिन उम्मीद यही है कि भारतीय टीम खिताब जीतेगी. 

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (IND vs PAK Probable Top Performers)

अभिषेक शर्मा

भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा  भारत के एक्स फैक्टर हैं.  उन्होंने छह पारियों में 51.50 की प्रभावशाली औसत से 309 रन बनाए हैं, जिसमें लगातार 3 अर्धशतक शामिल हैं, जिसने टूर्नामेंट में भारत के दबदबे की नींव रखी. 204.63 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ, अभिषेक ने टॉप क्रम में आक्रामकता और दबदबे, दोनों का प्रदर्शन किया है, जिससे अक्सर विरोधी टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर आ जाती है.

कुलदीप यादव 

बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव फाइनल में भारत के लिए अहम गेंदबाज साबित हो सकते हैं. उन्होंने अब तक 9.84 की प्रभावशाली औसत से 13 विकेट लिए हैं, और बीच के ओवरों में लगातार दबाव बनाकर विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने से रोका है. उनके चार ओवर के स्पेल मैच का पासा पलट सकते हैं. 

Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
