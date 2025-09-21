विज्ञापन
IND vs PAK, Asia Cup: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर मेगारिकॉर्ड, 2 छक्के लगाते ही तीन बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में होंगे शामिल

IND vs PAK, Asia Cup Super-4: पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को जब भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो सूर्यकुमार यादव के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड होगा. सूर्या को टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 छक्के पूरे करने के लिए दो छक्के और चाहिए.

  • भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है.
  • सूर्यकुमार यादव पाकिस्तान के खिलाफ दो छक्के लगाने पर टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 छक्के पूरे कर लेंगे.
  • सूर्यकुमार यादव एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर पहुंचेंगे.
Suryakumar yadav Need 2 Sixes for Big Record: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम रविवार को एशिया कप 2025 में सुपर-4 में पाकिस्तान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. भारत ने पाकिस्तान को इसी मैदान पर लीग स्टेज में 7 विकेट से रौंदा था. फैंस को उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बार फिर वही दोहराएगी. इस मुकाबले में फैंस की नजरें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी होंगी, जो ओमान के खिलाफ बल्लेबाजी को नहीं उतरे थे. सूर्यकुमार यादव अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किस क्रम पर बैटिंग को आएंगे, यह देखना मजेदार होगा. वहीं इस मैच में सूर्या के निशान पर दो मेगा रिकॉर्ड भी होंगे.

दो छक्के से बनेंगे तीन रिकॉर्ड 

सूर्यकुमार यादव अगर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में दो छक्के लगाते हैं तो वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए अपने 150 छक्के पूरे कर लेंगे और ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे. उनसे पहले इस आंकड़े को सिर्फ रोहित शर्मा ही पार कर पाए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय रोहित शर्मा हैं. रोहित ने 159 मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं और इस दौरान उन्होंने 205 छक्के लगाए हैं. जबकि सूर्यकुमार यादव के नाम 86 मैचों में 148 छक्के हैं. सूर्या भारत के लिए सबसे अधिक छक्के लगाने वाले लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.

बात अगर टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो रोहित शर्मा इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. जबकि दूसरे पर यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम हैं. वसीम के ना 183 छक्के हैं. सूर्या टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 छक्कों का आंकड़ा छूने वाले केवल चौथे क्रिकेटर होंगे. 

इसके अलावा सूर्यकुमार यादव एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ जाएंगे. एशिया कप में टी20 फॉर्मेट में रोहित शर्मा 12 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय हैं. जबकि कोहली इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 10 छक्के लगाए हैं. सूर्या 9 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर हैं.

